Bộ trưởng Bộ GD-ĐT thông tin lộ trình tăng phụ cấp ưu đãi của giáo viên

Việc nâng phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên sẽ được triển khai theo lộ trình hai giai đoạn: 2026-2030 và từ 2031 trở đi. Đây là thông tin vừa được Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn cho biết chiều nay, 17/11.

Theo Bộ trưởng, cụ thể hóa quy định tại Nghị quyết 71-NQ/TW, Bộ đang triển khai xây dựng Nghị định quy định chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức, người lao động công tác trong cơ sở giáo dục công lập. Trong đó, đề xuất thực hiện nâng phụ cấp ưu đãi nghề theo lộ trình, gồm hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ năm 2026-2030), Bộ đang đề xuất bổ sung phụ cấp cho nhân viên trường học mức 20%; tăng đều 15% đối với giáo viên các cấp học mầm non, phổ thông, tăng thêm 5% mức phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên, giảng viên các cơ sở giáo dục đại học và cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Giai đoạn 2, từ năm 2031 trở đi: việc thực hiện mức phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với giáo viên mầm non và phổ thông được áp dụng theo quy định tại Nghị quyết số 71-NQ/TW. Nghị quyết 71 nêu rõ: “nâng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cơ sở giáo dục mầm non và phổ thông lên tối thiểu 70% cho giáo viên, tối thiểu 30% cho nhân viên, 100% cho giáo viên ở khu vực đặc biệt khó khăn, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.”

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang phối hợp với Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính để xây dựng Nghị định của Chính phủ, dự kiến sẽ trình Chính phủ thông qua trong năm 2025 để đảm bảo kịp tiến độ có hiệu lực đồng thời với Luật Nhà giáo, tức từ ngày 1/1/2026.

“Về nguồn lực, khi thực hiện triển khai, ngân sách Nhà nước sẽ được bố trí trong kế hoạch hằng năm. Chúng tôi cũng mong muốn các địa phương chủ động hơn trong việc cân đối, ưu tiên cho giáo dục, để chính sách này thật sự đi vào cuộc sống, góp phần cải thiện đời sống, tạo động lực để giáo viên yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề, qua đó nâng cao chất lượng giáo dục và lan tỏa giá trị nhân văn của Nghị quyết 71,” Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn nói./.

Theo TTXVN