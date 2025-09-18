Bộ trưởng Bộ GD&ĐT: Triển khai việc sáp nhập các trường đại học trong 3 tháng tới

Về quy hoạch trường đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ có quy hoạch “sâu” nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sự phát triển, nhất là với các trường gần nhau về lĩnh vực; phương án sắp xếp đã được báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo triển khai.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Giáo dục đại học đang đứng trước thời cơ, vận hội lớn để bứt phá và phải kịp thời nắm bắt để không lỡ nhịp là khẳng định của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn tại Hội nghị Giáo dục đại học sáng nay 18/9. Hội nghị do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức tại Hà Nội.

Đoàn kết, trách nhiệm vì sự nghiệp chung

Theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, Hội nghị Giáo dục đại học là hoạt động thường niên của ngành nhưng năm nay, Hội nghị diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi Bộ Chính trị vừa có Nghị quyết 71 về đột phá phát triển giáo dục đào tạo, trong đó có các chính sách đột phá cho phát triển giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp; ngành giáo dục tiếp nhận thêm hệ thống trường cao đẳng từ Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (cũ); Luật Giáo dục Đại học, Luật Giáo dục và các luật liên quan đang được triển khai sửa đổi; Ngành giáo dục cũng bắt đầu triển khai quy hoạch mạng lưới trường đại học, trường sư phạm trên cả nước và thực hiện các chỉ đạo của Nghị quyết 71 về sắp xếp lại hệ thống giáo dục trên cả nước, Nghị quyết 57 về đột phát phát triển khoa học công nghệ...

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, việc triển khai các quyết sách của Bộ Chính trị trong thời gian tới chắc chắn sẽ có nhiều vấn đề liên quan đến lợi ích của các trường, các cá nhân, nhất là việc bỏ hội đồng trường trong các trường công lập, thực hiện hiệu trưởng kiêm bí thư đảng ủy, việc sáp nhập trường. Các việc này sẽ được triển khai trong ba tháng tới.

Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ quy định tiêu chuẩn, điều kiện với vị trí bí thư, hiệu trưởng để các trường thực hiện.

Về vấn đề quy hoạch trường đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay sẽ có quy hoạch “sâu” nhằm khắc phục tình trạng manh mún, nhỏ lẻ, gây khó khăn cho sự phát triển, nhất là với các trường gần nhau về lĩnh vực. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay phương án sắp xếp đã được báo cáo Thủ tướng, chờ ý kiến chỉ đạo triển khai.

Nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện, triệt để của Đảng khi thực hiện việc bí thư đảng uỷ kiêm hiệu trưởng và khẳng định việc sắp xếp nhằm giúp các trường và hệ thống giáo dục đại học mạnh lên, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn đề nghị các trường nêu cao tinh thần sẵn sàng đón nhận mọi quyết định, đoàn kết, trách nhiệm, hợp tác vì sự nghiệp chung.

Chuẩn bị tốt để tận dụng nguồn lực

Khẳng định trong thời gian tới, Đảng và Nhà nước sẽ dành nhiều nguồn lực cho phát triển giáo dục đại học, Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn cho hay Bộ Giáo dục và Đào tạo đang trình Quốc hội Chương trình Mục tiêu quốc gia về hiện đại hóa giáo dục đại học, với nguồn lực đầu tư rất lớn, cùng nhiều nguồn vốn khác sẽ tiếp tục được huy động cho lĩnh vực này, nhằm hướng tới mục tiêu hiện đại hóa các trường đại học. Do đó, việc chuẩn bị đầu tư, giải ngân cho hạ tầng, xây dựng trường lớp, phòng thí nghiệm, trung tâm nghiên cứu cần được triển khai khẩn trương, nếu không sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ.

Hội nghị có sự tham dự của lãnh đạo các trường đại học, cao đẳng trên cả nước. (Ảnh: Bộ GD&ĐT)

Bộ trưởng cho hay đây là vận hội cho các trường nhưng đồng thời cũng đòi hỏi các trường phải có sự chuẩn bị tốt để tận dụng nguồn lực, kể cả trường công và tư.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, thực hiện tinh thần tăng cường tự chủ cho các nhà trường theo Nghị quyết 71, thời gian tới, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ thực hiện phân cấp, phân quyền, ủy quyền nhiều hơn.

Cụ thể, Bộ chủ quản sẽ tập trung 3 việc: cấp phép, rút phép, đóng cửa, giải thể để thực hiện quyền quản lý nhà nước; bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển lãnh đạo; phê duyệt chiến lược, sứ mệnh, mục tiêu của cơ sở giáo dục đại học công lập. Các trường được trao quyền tự chủ mạnh mẽ hơn trong học thuật, tài chính, khoa học, đào tạo. Tuy nhiên, đi liền tới tự chủ nhiều hơn là trách nhiệm quản trị cũng phải rõ ràng hơn. Các vấn đề này sẽ được thể chế hóa khi sửa đổi Luật Giáo dục Đại học trong thời gian tới.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn, sắp tới sẽ có nghị định riêng về vấn đề tự chủ của các trường đại học không phụ thuộc vào độ tự chủ tài chính. Bộ sẽ tham mưu cho Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ, Bộ Tài chính, chuyển mạnh từ hỗ trợ kinh phí thường xuyên sang hình thức đặt hàng, hỗ trợ trực tiếp qua người học, để trường chủ động hơn về nguồn thu./.

Theo Vietnam+