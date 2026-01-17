Bộ Quốc phòng Brazil kêu gọi tăng cường năng lực phòng không

Truyền thông Brazil dẫn lời một quan chức quốc phòng nước này cho biết, lực lượng lục quân Brazil đang thúc đẩy việc nhanh chóng tăng cường hệ thống phòng không của đất nước và xây dựng hạm đội máy bay không người lái (UAV) riêng.

Hệ thống phòng không EMADS (Enhanced Modular Air Defence Solutions). Ảnh: EDR.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva đã triệu tập cuộc họp với lãnh đạo các lực lượng vũ trang sau các diễn biến liên quan đến hành động quân sự của Mỹ tại Venezuela. Trong báo cáo trình bày tại cuộc họp, Tư lệnh Quân đội Brazil, Tướng Tomas Paiva chỉ ra những “điểm dễ tổn thương mang tính chiến lược” trong năng lực phòng thủ của Brazil, đồng thời nhấn mạnh nhu cầu nâng cấp các hệ thống phòng không tầm trung và tầm xa, hiện đại hóa đội trực thăng, cũng như mua sắm UAV trinh sát và tấn công.

Cũng tại cuộc họp, Bộ trưởng Quốc phòng Brazil Jose Mucio Monteiro cho biết hiện có khoảng 10.000 binh sĩ đang làm nhiệm vụ bảo đảm an ninh dọc biên giới phía bắc tại khu vực rừng Amazon giáp Venezuela. Tuy nhiên, theo ông, trang bị kỹ thuật của lực lượng này cần được rà soát để đáp ứng trước các mối đe dọa mới.

Brazil tăng cường năng lực phòng không nhằm bảo đảm an ninh quốc gia. Ảnh: EDR.

Trong một diễn biến khác, ngày 16/1, Bộ trưởng Quốc phòng Colombia cho biết, nước này đã chính thức khởi động dự án trị giá 1,68 tỷ USD nhằm phát triển một “lá chắn chống thiết bị bay không người lái (UAV)”, với mục tiêu bảo vệ quốc gia trước các cuộc tấn công bằng drone do các nhóm vũ trang bất hợp pháp tiến hành. Bộ trưởng Quốc phòng Pedro Sanchez nói: “Colombia đang bắt tay triển khai một trong những chiến lược táo bạo và sáng tạo nhất cho an ninh và quốc phòng quốc gia”.

Theo ông Sanchez, chính phủ Colombia đã phê duyệt ngân sách 271,1 triệu USD cho giai đoạn đầu của dự án.

Colombia chuẩn bị triển khai hệ thống phòng thủ chống máy bay không người lái trị giá 1,7 tỷ đô la. Ảnh: AzVision.

Trong giai đoạn 2024–2025, Colombia ghi nhận 264 vụ tấn công bằng thiết bị bay không người lái mang theo chất nổ. Các vụ việc này chủ yếu xảy ra tại những khu vực rừng rậm và miền núi, nơi tập trung hoạt động trồng lá coca, nguyên liệu chính dùng để sản xuất cocaine.

Số liệu chính thức cho thấy, các cuộc tấn công bằng máy bay không người lái trong giai đoạn 2024–2025 đã khiến 15 binh sĩ thiệt mạng và 153 người khác bị thương.

Trước đó, vào tháng 11, Colombia đã ký thỏa thuận trị giá 3,1 tỷ euro (tương đương khoảng 3,6 tỷ USD) với tập đoàn Saab của Thụy Điển để mua 17 tiêm kích Gripen, dự kiến được bàn giao trong vòng 5 năm tới.

Thúy Hà

Nguồn: Tass/Reuters