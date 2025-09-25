Bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” sẽ công chiếu tại Hàn Quốc vào tháng 11 tới

Bộ phim hợp tác giữa Việt Nam và Hàn Quốc “Mang mẹ đi bỏ” đã ấn định lịch công chiếu tại Hàn Quốc vào tháng 11 tới.

Một cảnh trong phim "Mang mẹ đi bỏ."

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, bộ phim “Mang mẹ đi bỏ” từng gây tiếng vang lớn tại Việt Nam khi ra mắt vào ngày 1/8 vừa qua và nhanh chóng chinh phục khán giả rồi trở thành hiện tượng phòng vé.

Trong vòng 3 ngày đầu công chiếu, phim đã vượt qua mốc hòa vốn, sau một tuần đạt 1 triệu lượt xem và đến tuần thứ ba cán mốc 2 triệu lượt xem. Đáng chú ý, phim cũng giữ vị trí số một phòng vé liên tiếp 15 ngày, khẳng định sức hút mạnh mẽ của một dự án hợp tác Việt-Hàn.

“Mang mẹ đi bỏ” là một bộ phim tâm lý đầy xúc động, kể về Hoan, một thợ cắt tóc đường phố phải một mình chăm sóc người mẹ mắc bệnh Alzheimer. Anh quyết định đưa mẹ sang Hàn Quốc để tìm gặp người anh trai chưa từng biết mặt.

Hình ảnh Hoan cõng mẹ trên lưng với nụ cười hạnh phúc được đặt giữa bối cảnh là những dòng chữ nổi bật như “vượt 2 triệu lượt khán giả,” “15 ngày liên tiếp đứng đầu phòng vé,” hay "bộ phim sẽ khiến bạn muốn gọi điện cho mẹ ngay lập tức."

Những chi tiết này không chỉ khơi gợi sự tò mò mà còn nhấn mạnh giá trị cảm xúc mà bộ phim mang lại.

Phim do đạo diễn Mo Hong Jin đảm nhiệm vai trò biên kịch và chỉ đạo, cùng đội ngũ sản xuất giàu kinh nghiệm từ Hàn Quốc, bảo chứng cho chất lượng nghệ thuật.

Không chỉ dừng lại ở việc trao đổi kỹ thuật, “Mang mẹ đi bỏ” còn là dự án được đồng sáng tạo ngay từ khâu xây dựng kịch bản giữa hai nước, trở thành minh chứng tiêu biểu cho sự thành công của dòng phim hợp tác quốc tế.

Nam diễn viên Tuấn Trần thủ vai nam chính Hoan, lột tả trọn vẹn những cung bậc cảm xúc của một người con vừa mạnh mẽ vừa đầy tổn thương khi chăm sóc người mẹ bị bệnh.

Diễn viên Hồng Đào đảm nhận vai bà mẹ mắc bệnh Alzheimer. Đặc biệt, sự góp mặt của nam diễn viên Hàn Quốc Jung Il Woo trong vai người chồng và người cha ấm áp Jung Min hứa hẹn mang đến cho khán giả một diện mạo mới đầy bất ngờ.

Với câu chuyện vượt qua rào cản thế hệ, biên giới và ngôn ngữ, “Mang mẹ đi bỏ” được kỳ vọng sẽ tiếp tục chạm đến trái tim khán giả Hàn Quốc khi ra mắt vào tháng 11./.

Theo TTXVN