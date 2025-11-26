Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương báo cáo về thưởng Tết trước ngày 25/12

Bộ Nội vụ lưu ý các địa phương đề nghị các doanh nghiệp xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025, quy định tại Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động biết.

Bộ Nội vụ vừa có công văn gửi Giám đốc Sở Nội vụ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng và quan hệ lao động trong doanh nghiệp.

Để nắm bắt kịp thời tình hình thực hiện chính sách tiền lương, tiền thưởng ở các doanh nghiệp, phục vụ công tác quản lý nhà nước, đồng thời triển khai các giải pháp góp phần ổn định quan hệ lao động trong các doanh nghiệp, nhất là trong điều kiện giáp Tết, Bộ Nội vụ đề nghị các Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, Liên đoàn Lao động tỉnh và các cơ quan liên quan giữa cấp tỉnh và cấp xã thực hiện một số nhiệm vụ như theo dõi, nắm bắt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, việc làm và đời sống của người lao động, tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ đề nghị các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về lao động, nhất là những quy định mới về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội; đổi mới, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát thực thi chính sách, pháp luật về lao động, xử lý nghiêm minh, kịp thời những trường hợp vi phạm.

Đặc biệt, Bộ Nội vụ lưu ý các địa phương thúc đẩy các hoạt động hỗ trợ xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, trong đó chủ động triển khai các giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu tranh chấp lao động, đình công có thể phát sinh trên địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán năm 2026, không để vụ việc phát sinh kéo dài, lan rộng, gây mất an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Các địa phương hướng dẫn, hỗ trợ chủ doanh nghiệp và tổ chức công đoàn phối hợp, trao đổi, rà soát, sửa đổi, bổ sung các nội dung cho phù hợp với chính sách, pháp luật, điều kiện thực tiễn của doanh nghiệp trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, quy chế trả lương, quy chế thưởng để tổ chức thực hiện, bảo đảm quyền hợp pháp, lợi ích chính đáng của người lao động, góp phần ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bộ Nội vụ cũng lưu ý các địa phương đề nghị các doanh nghiệp trên địa bàn xây dựng phương án thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động và thông báo cho người lao động trong doanh nghiệp biết.

Bộ Nội vụ đề nghị các Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Ban quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất khảo sát, nắm tình hình tiền lương, nợ lương, quan hệ lao động năm 2025; kế hoạch thưởng theo kết quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán năm 2026; tổng hợp số liệu và gửi về Bộ Nội vụ (qua Cục Tiền lương và Bảo hiểm xã hội) trước ngày 25/12/2025.

Theo TTXVN