Bộ Công an đề xuất bỏ bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe

Theo Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2025/TT-BCA, quy định thí sinh chỉ cần đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Bộ Công an đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2025/TT-BCA quy định về sát hạch, cấp giấy phép lái xe; cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Đáng chú ý trong dự thảo này, Bộ Công an đề xuất bỏ quy định về bài thi mô phỏng trong sát hạch giấy phép lái xe.

Phần thi mô phỏng lái xe

Tại khoản 2 Điều 8 Dự thảo Thông tư, Bộ Công an đề xuất sửa đổi quy định về xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE tại khoản 2 Điều 12 Thông tư 12/2025 như sau:

Thí sinh đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường sẽ được công nhận đạt kết quả kỳ sát hạch.

Thí sinh không đạt nội dung sát hạch lý thuyết sẽ không được sát hạch thực hành lái xe trong hình và không đạt nội dung sát hạch thực hành kỹ năng lái xe trong hình sẽ không được sát hạch lái xe trên đường.

Còn Thông tư 12/2025 hiện hành quy định xét công nhận kết quả sát hạch đối với thí sinh tham dự sát hạch lái xe hạng B, C1, C, D1, D2, D, BE, C1E, CE, D1E, D2E, DE như sau: đạt nội dung sát hạch lý thuyết, sát hạch mô phỏng các tình huống giao thông, sát hạch thực hành lái xe trong hình và sát hạch thực hành lái xe trên đường;

Nếu Dự thảo sửa đổi Thông tư 12/2025 được thông qua, thí sinh chỉ cần hoàn thành 3 phần thi lý thuyết; thi thực hành lái xe trong hình và thi thực hành lái xe trên đường sẽ đạt.

Ngoài ra, Dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư 12/2025 còn bổ sung một số điều. Trong đó có việc bổ sung khoản 3 vào Điều 15 như sau: “Đối với trường hợp sát hạch nâng hạng, giấy phép lái xe phải còn điểm, còn hiệu lực, không để xảy ra tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả nghiêm trọng hoặc rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng tính từ thời điểm được cấp xác nhận hoàn thành khóa đào tạo đến thời điểm tổ chức sát hạch lái xe”.

Bổ sung khoản 6 vào Điều 12: “Trường hợp thí sinh có nhu cầu sát hạch cấp giấy phép lái xe, sát hạch lại, sát hạch do giấy phép lái xe quá thời hạn sử dụng có nhu cầu sát hạch để cấp giấy phép lái xe xuống hạng thấp hơn hạng được đào tạo, hạng trong giấy phép lái xe; phải khai rõ tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này và chịu trách nhiệm về nội dung kê khai”.

Theo VOV