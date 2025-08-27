Bộ Chính trị yêu cầu một bộ sách giáo khoa thống nhất trên toàn quốc

Bộ Chính trị chỉ đạo rà soát việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông, bảo đảm cung cấp một bộ sách giáo khoa thống nhất toàn quốc.

Chỉ đạo trên nằm trong Nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Chủ trương này được đưa ra trong bối cảnh từ năm 2020, học sinh phổ thông đã học theo chương trình giáo dục mới với nhiều bộ sách giáo khoa khác nhau.

Theo Nghị quyết 88 của Quốc hội năm 2014, chủ trương là “một chương trình, nhiều bộ sách”, đồng thời xã hội hóa biên soạn sách để xóa bỏ độc quyền xuất bản. Tuy nhiên, kế hoạch Bộ Giáo dục và Đào tạo trực tiếp biên soạn một bộ bằng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới đã không thực hiện được.

Mục tiêu đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông

Những năm gần đây, nhiều ý kiến tại Quốc hội tiếp tục đề nghị có một bộ sách thống nhất toàn quốc, vừa để bảo đảm tính chuẩn mực, vừa thuận lợi trong quản lý. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Xã hội Nguyễn Đắc Vinh từng nêu, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể biên soạn các bộ khác làm tài liệu tham khảo, song vẫn cần một bộ chính thức dùng chung. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cũng đề nghị đưa yêu cầu này vào luật để bảo đảm tính ràng buộc.

Hiện thị trường có ba bộ sách giáo khoa cùng một số sách lẻ, phục vụ gần 20 triệu học sinh phổ thông ở 12 khối lớp, với hàng trăm triệu bản sách đã được xuất bản trong những năm qua.

Ngoài yêu cầu xây dựng một bộ sách giáo khoa thống nhất, Nghị quyết 71 cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 cung cấp miễn phí sách giáo khoa cho toàn bộ học sinh phổ thông.

Theo VOV