Bình Điền - Tự hào đồng hành cùng di sản văn hóa Đua bò Bảy Núi

Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30 vừa khép lại vào chiều 20/9/2025 với nhiều cảm xúc tại xã Tri Tôn, tỉnh An Giang. Với sự tham gia của 64 đôi bò xuất sắc, Hội đua không chỉ là một sự kiện thể thao đặc sắc mà còn là minh chứng sống động cho nỗ lực bảo tồn di sản văn hóa. Sự đồng hành của Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, với vai trò là nhà tài trợ chính, đã góp phần làm nên thành công và lan tỏa giá trị của lễ hội.

Ông Lê Trung Hồ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu khai mạc Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang - lần thứ 30 năm 2025.

Hội đua bò Bảy Núi - Di sản văn hóa của nền nông nghiệp lúa nước

Hội Đua bò Bảy Núi vốn bắt nguồn từ một phong tục dân gian, một dạng trò chơi độc đáo có một không hai của bà con dân tộc Khmer Nam Bộ vùng Bảy Núi, được tổ chức trong dịp lễ Sene Dolta - lễ báo hiếu tổ tiên, diễn ra sau vụ mùa, mang đậm dấu ấn văn hóa truyền thống dân gian của cư dân làm nông nghiệp lúa nước. Trải qua nhiều thập kỷ, với sức hút đặc biệt, trò chơi này đã phát triển thành một lễ hội văn hóa quy mô lớn, được tổ chức thường niên luân phiên giữa một số xã có đông đồng bào Khmer sinh sống của tỉnh An Giang.

Hội Đua bò Bảy Núi không chỉ là một cuộc thi mà còn là một lễ hội đậm chất văn hóa, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm khó quên.

Ngày 19/1/2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chính thức công nhận Hội Đua bò Bảy Núi là Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Điều này không chỉ khẳng định giá trị văn hóa tinh thần của đồng bào Khmer mà còn nâng tầm hội đua thành một thương hiệu du lịch nổi bật của An Giang cũng như cả khu vực Nam Bộ.

Với sự tham gia của 64 đôi bò đến từ 10 xã, phường trên địa bàn tỉnh An Giang, hội đua năm nay đã cống hiến những vòng đua kịch tính, đầy cảm xúc. Sự kiện đã diễn ra thành công tốt đẹp, trở thành một ngày hội lớn, nơi những đôi bò mạnh mẽ, khéo léo cùng những nài bò (tài xế) điều khiển bò nhiều kinh nghiệm tranh tài quyết liệt, mang đến cho khán giả những màn trình diễn mãn nhãn.

Bình Điền - cam kết gắn bó với văn hóa và con người miền đất nông nghiệp

Công ty CP Phân bón Bình Điền vinh hạnh là Nhà tài trợ chính cho Hội Đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang lần thứ 30 năm 2025.

Với hơn nửa thế kỷ xây dựng và phát triển, Phân bón Bình Điền luôn đặt sứ mệnh phục vụ nông nghiệp lên hàng đầu. Hơn cả việc cung cấp các sản phẩm phân bón chất lượng cao mang thương hiệu Đầu Trâu cùng các giải pháp canh tác nông nghiệp hiệu quả, Bình Điền đã và đang thực hiện những chương trình đồng hành ý nghĩa, sâu sát với đời sống của bà con nông dân.

Việc trở thành nhà tài trợ chính cho Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 30 và nhiều lần trước đó là một trong những minh chứng rõ nét nhất cho cam kết của Bình Điền. Sự kiện này không chỉ là một lễ hội thể thao mà còn là dịp để tôn vinh sự cần cù, chăm chỉ và tình yêu lao động của người nông dân. Những đôi bò đua được chăm sóc, huấn luyện cẩn thận, mang trong mình sức mạnh và sự dẻo dai, cũng giống như cách Bình Điền không ngừng nghiên cứu để mang đến những sản phẩm phân bón chất lượng, những giải pháp canh tác tối ưu, giúp bà con vun trồng những vụ mùa bội thu.

Ông Phan Văn Tâm, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền, chia sẻ: "Chúng tôi coi việc đồng hành cùng Hội Đua bò Bảy Núi không chỉ là hoạt động tài trợ mà là một nghĩa vụ, một trách nhiệm. Bình Điền sinh ra từ nông nghiệp, lớn lên cùng người nông dân, vì thế, việc đóng góp vào việc bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa, tinh thần của cộng đồng nông nghiệp là điều chúng tôi luôn tâm niệm."

Lan tỏa giá trị cốt lõi, khẳng định vị thế tiên phong

Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 30 đã diễn ra thành công tốt đẹp, góp phần quảng bá hình ảnh du lịch, văn hóa và con người An Giang đến bạn bè trong và ngoài nước. Sự kiện đã được truyền hình trực tiếp trên các kênh truyền hình lớn như HTV Thể thao, kênh Youtube HTV Sports, ứng dụng HTVm, trang Facebook HTV thể thao của Đài Truyền hình TP HCM và các kênh ATV1, ATV2, các kênh phát thanh FM và livestream trên nền tảng số của Báo và Phát thanh - Truyền hình An Giang. Đồng thời, hội đua cũng đã được các Báo và Phát thanh - Truyền hình trong nước hòa sóng, góp phần lan tỏa hình ảnh văn hóa Khmer đến đông đảo công chúng.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Hội Đua bò Bảy Núi tranh cúp truyền hình An Giang lần thứ 30 năm 2025 Lê Văn Chuyển và đại diện Nhà tài trợ chính Bình Điền trao giải Nhất cho ông Chau Khon (xã Ba Chúc) - chủ nhân đôi bò số 09 xuất sắc về nhất hội đua.

Thông qua sự kiện này, Phân bón Bình Điền không chỉ khẳng định vị thế của một doanh nghiệp đầu ngành mà còn thể hiện một tầm nhìn chiến lược: kinh doanh phải gắn liền với trách nhiệm xã hội, phát triển kinh tế phải song hành với việc bảo tồn văn hóa. Sự thành công của Hội Đua bò Bảy Núi có sự đồng hành của cộng đồng, từ các sư sãi, chủ bò, nài bò cho đến chính người dân vùng Bảy Núi, và giờ đây là Phân bón Bình Điền.

Hội Đua bò Bảy Núi lần thứ 30 đã khép lại, nhưng những giá trị mà nó mang lại sẽ còn lan tỏa mãi. Sự kiện đã khẳng định sức sống mạnh mẽ của văn hóa Khmer trong dòng chảy phát triển của đất nước. Và ở đó, Phân bón Bình Điền sẽ luôn là một người bạn đồng hành tin cậy, góp phần làm nên những “mùa vàng” không chỉ về nông sản mà còn về giá trị văn hóa, tinh thần của dân tộc Việt Nam.

Ngọc Vân (CTV)