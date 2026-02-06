Hotline: 0822.173.636   |

Bí thư Tỉnh đoàn thăm, tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý

Nguyễn Đạt
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/2, đồng chí Lê Ngọc Ánh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Thanh Hóa cùng các thành viên trong Đoàn công tác đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường Tiểu học Mường Lý (xã Mường Lý).

Đoàn công tác trao tặng quà cho xã Mường Lý.

Tại chương trình, Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh cùng các thành viên trong đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và trao 304 suất quà trị giá hơn 80 triệu đồng cho các em thiếu nhi đang học tại trường Tiểu học Mường Lý.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh trao tặng quà cho các em thiếu nhi tại trường Tiểu học Mường Lý.

Bí thư Tỉnh đoàn Lê Ngọc Ánh chụp ảnh lưu niệm cùng các em thiếu nhi.

Chương trình trao quà Tết cho thiếu nhi là hoạt động thường niên, giàu ý nghĩa của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mỗi dịp Tết Nguyên đán, góp phần lan tỏa tinh thần tương thân tương ái, mang mùa xuân ấm áp đến với các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh.

Nguyễn Đạt

