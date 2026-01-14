Bí thư chi bộ dân tộc Mường trách nhiệm với công việc

Nhiều năm gắn bó với công việc của tập thể, ông Hà Văn Nghĩa, Bí thư Chi bộ thôn Giang Hồng 1, xã miền núi Cẩm Tú luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm với công việc, giúp diện mạo của thôn có nhiều đổi thay.

Ông Hà Văn Nghĩa hướng dẫn người dân trong thôn chăm sóc cây ăn quả.

Để xây dựng chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, ông Hà Văn Nghĩa cùng với các đồng chí trong chi ủy đã căn cứ vào tình hình thực tiễn của thôn, bám sát các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên, cụ thể hóa các nghị quyết để chỉ đạo Nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh trật tự. Mọi công việc của tập thể đều được ông đưa ra bàn bạc dân chủ, giải quyết thấu tình, đạt lý.

Thôn Giang Hồng 1 có 270 hộ, hơn 1.300 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Mường chiếm khoảng 95% dân số của thôn. Để phát triển kinh tế, ông cùng với ban phát triển thôn, ban công tác mặt trận và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất, chất lượng. Vận động những người trong độ tuổi lao động tham gia xuất khẩu lao động, đi làm tại các doanh nghiệp trong và ngoài xã để nâng cao thu nhập. Hỗ trợ người dân tiếp cận với nguồn vốn tín dụng chính sách để đầu tư phát triển sản xuất. Nhờ đó, cuộc sống của người dân trong thôn từng bước được nâng lên, nhiều hộ dân đã nỗ lực vượt khó vươn lên trở thành hộ có thu nhập cao.

Triển khai XDNTM kiểu mẫu thôn Giang Hồng 1 gặp rất nhiều khó khăn, bởi xuất phát điểm thấp. Căn cứ vào tình hình thực tế của thôn, ông cùng chi ủy đã chỉ đạo ban công tác mặt trận, các tổ chức đoàn thể tích cực tham gia làm những phần việc cụ thể như: Chi hội nông dân vận động hội viên chuyển đổi cơ cấu vật nuôi, cây trồng; Chi hội phụ nữ đảm nhiệm phần việc chỉnh trang nhà ở, cải tạo vườn tạp; chi hội cựu chiến binh giải phóng hành lang giao thông; đoàn thanh niên hỗ trợ Nhân dân thực hiện chuyển đổi số; đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân hiểu mình là chủ thể trong XDNTM, tích cực góp công, góp của xây dựng kết cấu hạ tầng của thôn. Theo thống kê của thôn Giang Hồng 1, từ năm 2022 đến 2025 Nhân dân thôn Giang Hồng 1 đã đóng gần 2 tỷ đồng, hàng nghìn ngày công lao động, hiến hơn 7.000m2 đất để xây dựng đường giao thông, chỉnh trang nhà văn hóa.

Dẫn chúng tôi đi thăm tuyến đường từ thôn Giang Hồng 1 đi thôn Giang Hồng 2 mới làm xong, ông Nghĩa chia sẻ: “Trước đây chiều rộng của tuyến đường chỉ có 3m, khiến việc giao thương gặp nhiều khó khăn. Vừa qua, thôn Giang Hồng 1 đã tích cực vận động Nhân dân hiến đất mở rộng mặt đường lên 5m. Nhìn tuyến đường được mở rộng, Nhân dân trong thôn rất phấn khởi, bản thân tôi cũng thấy mãn nguyện vì đã góp một phần công sức xây dựng quê hương”.

Khi chúng tôi hỏi về kinh nghiệm tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia XDNTM, ông Nghĩa khiêm tốn cho biết: “Việc nào có lợi cho dân thì cố gắng làm, những điều người dân chưa hiểu phải giải thích rõ ràng; mọi khoản đóng góp của người dân phải sử dụng đúng mục đích; công khai minh bạch mọi khoản thu chi để người dân nắm được... Làm tốt được những điều này sẽ thuận lợi huy động nguồn lực trong Nhân dân XDNTM”.

Hiện nay, diện mạo của thôn Giang Hồng 1 đã có nhiều đổi thay, kết cấu hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, 100% đường giao thông của thôn được đổ bê tông; chiều rộng của nhiều tuyến đường được mở rộng lên 5m, có rãnh thoát nước. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên, thu nhập đầu người đạt 52 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 1,11%; tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa” là 86%...

Với những đóng góp của mình, ông Nghĩa đã nhận được nhiều giấy khen, bằng khen của các cấp, ngành, trong đó được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Cẩm Tú Cao Minh Thức cho biết: "Đồng chí Hà Văn Nghĩa là bí thư chi bộ gương mẫu, nhiệt huyết, có nhiều kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo chi bộ thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên. Những việc làm của đồng chí đã góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, thôn Giang Hồng 1 ngày càng phát triển".

Bài và ảnh: Xuân Anh