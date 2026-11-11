Bỉ dự kiến nâng quân số lực lượng vũ trang lên 33.900 người vào năm 2027

Bỉ đang thúc đẩy kế hoạch mở rộng lực lượng vũ trang, với mức quân số tối đa dự kiến đạt 33.900 người trong năm 2027, cao nhất kể từ năm 2011. Kế hoạch nằm trong chiến lược tăng cường năng lực quốc phòng của nước này trước những biến động của môi trường an ninh châu Âu.

Ngày 10/11, Bộ trưởng Quốc phòng Bỉ Theo Francken thông báo rằng, dự luật xác định quân số quân đội năm 2027 đã được thông qua, cho phép nâng mức quân số lên 33.900 người. Tuy nhiên, theo hồ sơ của Quốc hội Bỉ, cơ quan này mới chấp thuận yêu cầu xem xét khẩn cấp dự luật tại phiên họp ngày 5/11; tài liệu được công bố chưa xác nhận dự luật đã được biểu quyết thông qua. Trước đó, ngày 23/10, Hội đồng Bộ trưởng Bỉ đã phê duyệt dự thảo luật về quân số quân đội năm 2027.

Theo nội dung dự thảo, mức trần 33.900 người bao gồm tối đa 29.400 quân nhân tại ngũ và học viên, cùng 4.500 quân nhân dự bị. Con số này cao hơn mức trần 30.300 người được áp dụng trong năm 2026.

Để đáp ứng kế hoạch mở rộng lực lượng, Bộ Quốc phòng Bỉ dự kiến tuyển thêm 3.100 quân nhân chuyên nghiệp, 1.500 quân nhân dự bị và 960 nhân viên dân sự trong năm 2027. Mục tiêu dài hạn đến năm 2035 là xây dựng lực lượng gồm 34.500 quân nhân tại ngũ, 12.800 quân nhân dự bị và 8.500 nhân viên dân sự. Để mở rộng nguồn tuyển, Bỉ đã nâng độ tuổi tối đa tham gia lực lượng dự bị lên 66, đồng thời điều chỉnh một số tiêu chí tuyển chọn về sức khỏe.

Song song với việc tăng quân số, Bỉ đẩy mạnh đầu tư hiện đại hóa trang bị và nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu. Các lĩnh vực ưu tiên gồm máy bay chiến đấu F-35, hệ thống phòng không nhiều tầng, bổ sung kho dự trữ đạn dược, phương tiện chiến đấu và trang bị cho lực lượng lục quân. Tầm nhìn quốc phòng chiến lược năm 2025 của nước này cũng đề cập việc phát triển năng lực tác chiến mạng, tác chiến điện tử, thiết bị bay không người lái và hệ thống chống thiết bị bay không người lái.

Theo Chính phủ Bỉ, việc củng cố lực lượng nhằm tăng khả năng bảo vệ lãnh thổ, hỗ trợ các đồng minh và ứng phó nhanh hơn với những mối đe dọa an ninh mới. Kế hoạch được triển khai trong bối cảnh xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn, căng thẳng quốc tế gia tăng và các nước châu Âu đẩy mạnh tăng cường năng lực phòng thủ.

Thu Uyên