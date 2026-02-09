Bầu cử Tổng thống Bồ Đào Nha: Ứng viên Xã hội António José Seguro thắng lớn

Ứng viên trung tả António José Seguro đã giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử Tổng thống Bồ Đào Nha, vượt qua đối thủ André Ventura, trong bối cảnh xu hướng dân túy tiếp tục là chủ đề được quan tâm trong đời sống chính trị châu Âu.

Ứng viên xã hội chủ nghĩa ôn hòa Antonio Jose Seguro trước thềm vòng bầu cử tổng thống thứ hai tại Porto, vào ngày 6 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Reuters

Ông António José Seguro, ứng viên của đảng Xã hội, đã giành chiến thắng thuyết phục trong vòng bầu cử Tổng thống Bồ Đào Nha, qua đó đảm nhiệm nhiệm kỳ 5 năm tại Phủ Tổng thống ở Lisbon.

Theo kết quả kiểm phiếu chính thức với gần như toàn bộ số phiếu được kiểm, ông Seguro giành khoảng 66%–67% số phiếu bầu, trong khi đối thủ André Ventura, lãnh đạo đảng Chega, nhận khoảng 33%–34%. Đây được xem là chiến thắng cách biệt, song cũng phản ánh sự gia tăng ảnh hưởng của lực lượng cánh hữu trong chính trường Bồ Đào Nha.

Ông Seguro, 63 tuổi, vận động tranh cử với hình ảnh một chính trị gia ôn hòa, cam kết hợp tác với chính phủ thiểu số trung hữu hiện nay và nhấn mạnh vai trò bảo vệ các giá trị dân chủ, ổn định thể chế. Ông nhận được sự ủng hộ từ nhiều chính khách thuộc các lực lượng chủ lưu, trong bối cảnh xuất hiện lo ngại về xu hướng dân túy tại châu Âu.

Phát biểu sau khi kết quả được công bố, ông Seguro bày tỏ tự hào về lựa chọn của cử tri, cho rằng đây là sự khẳng định đối với tự do, dân chủ và định hướng tương lai của đất nước.

Trong khi đó, dù thất bại, ông André Ventura – 43 tuổi – vẫn ghi nhận mức ủng hộ cao hơn so với các cuộc bầu cử trước, cho thấy ảnh hưởng ngày càng rõ của đảng Chega trong đời sống chính trị. Giới quan sát nhận định kết quả này phản ánh sự dịch chuyển nhất định trong cục diện chính trị Bồ Đào Nha cũng như xu thế chung tại một số nước châu Âu.

Các nhà phân tích cho rằng việc ông Seguro nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ các lực lượng chính trị chủ lưu có thể góp phần duy trì ổn định chính trị trong ngắn hạn, trong khi xu hướng đa dạng hóa quan điểm trong cử tri vẫn sẽ tiếp tục định hình đời sống chính trị nước này trong thời gian tới.

Bích Hồng

Nguồn: Reuters, Euronews