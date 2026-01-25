Hotline: 0822.173.636   |

Bắt giữ đối tượng vận chuyển 15kg pháo hoa nổ trái phép

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Tối 25/1, Tổ tuần tra Công an xã Quảng Ninh trong quá trình tuần tra tuyến đường ven biển thuộc thôn 8, xã Quảng Ninh, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36R5-0871 chở theo một thùng carton. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng Công an tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Tối 25/1, Tổ tuần tra Công an xã Quảng Ninh trong quá trình tuần tra tuyến đường ven biển thuộc thôn 8, xã Quảng Ninh, phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36R5-0871 chở theo một thùng carton. Nhận thấy có biểu hiện nghi vấn nên lực lượng Công an tiến hành dừng xe để kiểm tra hành chính.

Đối tượng Nguyễn Đình Hoàng cùng tang vật.

Qua kiểm tra, Tổ công tác phát hiện bên trong thùng carton có chứa 8 hộp giấy nhiều màu, vỏ hộp in chữ nước ngoài, bên trong mỗi hộp có 49 ống hình trụ tròn (nghi là pháo hoa nổ).

Theo lời khai của Nguyễn Đình Hoàng (trú tại số 936, khu phố 8, phường Quảng Phú) - người điều khiển phương tiện, đây là pháo hoa nổ Hoàng mua từ một người không quen biết ở phường Đông Hà, tỉnh Quảng Trị với giá 800.000 đồng/hộp.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần thông báo ngay cho cơ quan Công an nếu phát hiện các trường hợp chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, mua bán và sử dụng pháo hoa trái phép, đồng thời nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật.

Quốc Hương

