Bắt giữ đối tượng truy nã trên đường về quê

Sau hơn 4 năm lẩn trốn tại nhiều địa phương, đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt (sinh năm 1995), trú tại thôn 3 Bình Hòa, xã Cẩm Thạch, tỉnh Thanh Hóa đã bị Công an xã Cẩm Thạch bắt giữ vào sáng 5/2/2026, khi đang trên đường trở về quê.

Đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt

Theo đó, qua công tác nắm tình hình, kết hợp triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Cẩm Thạch xác định đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt đang di chuyển, trên đường trở về địa phương. Trên cơ sở đó, đơn vị đã chủ động xây dựng phương án, bố trí lực lượng sẵn sàng các điều kiện để tổ chức bắt giữ khi đối tượng xuất hiện. Đến sáng 5/2, ngay khi phát hiện đối tượng vừa trở về địa phương, chưa kịp di chuyển về nơi cư trú, lực lượng Công an xã Cẩm Thạch đã kịp thời tổ chức vây bắt thành công đối tượng, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Trước đó, tối 22/10/2021, tại thôn Chiềng Đông, xã Cẩm Thạch, gia đình bà Phùng Thị Phượng (sinh năm 1979) bị kẻ gian đột nhập trộm cắp chiếc xe mô tô nhãn hiệu Honda Wave. Sau khi xảy ra vụ việc, bà Phượng đã trình báo cơ quan Công an. Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Cẩm Thủy (cũ) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “Trộm cắp tài sản”.

Quá trình điều tra xác định đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Bùi Thành Đạt. Tuy nhiên, ngay sau khi gây án, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú, di chuyển qua nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên và TP Hồ Chí Minh, gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, truy bắt.

Ngày 30/11/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra Quyết định khởi tố bị can và Quyết định truy nã đối với Bùi Thành Đạt. Hiện đối tượng đã được bàn giao cho cơ quan chức năng để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc bắt giữ thành công đối tượng truy nã Bùi Thành Đạt đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, sự chủ động, quyết liệt và hiệu quả trong công tác nghiệp vụ của Công an xã Cẩm Thạch, góp phần giữ vững an ninh, trật tự tại địa bàn cơ sở, tạo môi trường an toàn, lành mạnh để Nhân dân yên tâm vui Tết, đón Xuân.

Quốc Hương