Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Đời sống - Xã hội

Bảo vệ học sinh trước mối nguy từ thuốc lá điện tử

Tô Hà
Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

(Baothanhhoa.vn) - Dù đã bị liệt vào danh mục cấm, thuốc lá điện tử vẫn len lỏi trong đời sống xã hội, xâm nhập môi trường học đường và để lại nhiều hệ lụy khôn lường đối với sức khỏe, tâm lý của học sinh. Trước thực trạng đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã và đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng để nhận diện nguy cơ và nói không với sản phẩm độc hại này.

Bảo vệ học sinh trước mối nguy từ thuốc lá điện tử

Dù đã bị liệt vào danh mục cấm, thuốc lá điện tử vẫn len lỏi trong đời sống xã hội, xâm nhập môi trường học đường và để lại nhiều hệ lụy khôn lường đối với sức khỏe, tâm lý của học sinh. Trước thực trạng đó, ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã và đang tăng cường nhiều giải pháp nhằm nâng cao nhận thức, trang bị cho học sinh kiến thức, kỹ năng để nhận diện nguy cơ và nói không với sản phẩm độc hại này.

Bảo vệ học sinh trước mối nguy từ thuốc lá điện tử

Thuốc lá điện tử được quảng cáo công khai trên không gian mạng.

Theo Nghị quyết số 173/2024/QH15 của Quốc hội, kể từ ngày 1/1/2025, các hành vi sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, vận chuyển và sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng đều bị nghiêm cấm. Tuy nhiên, trên thực tế, hoạt động buôn bán và quảng cáo các sản phẩm này vẫn diễn ra công khai trên không gian mạng. Chỉ cần vài thao tác tìm kiếm trên Facebook, TikTok, người dùng dễ dàng tiếp cận các trang rao bán “pod dùng một lần”, “vape giao nhanh”, “tinh dầu vị trái cây”, với hình ảnh bắt mắt, giá cả công khai, giao hàng tận nơi.

L.Đ.H. (18 tuổi) chia sẻ: “Em biết đến thuốc lá điện tử qua bạn bè, nghe nói có nhiều mùi vị, ít hại hơn thuốc lá điếu nên mua dùng thử. Trên mạng bán rất nhiều, dễ mua nên dù đã bị cấm em vẫn chưa bỏ được”. Trường hợp của L.Đ.H. không phải cá biệt. Nhiều đánh giá của Bộ Y tế cho thấy, tâm lý “biết cấm nhưng không ngại”, cùng với khó khăn trong giám sát và xử lý trên môi trường số, khiến thuốc lá điện tử vẫn tiếp cận dễ dàng với giới trẻ.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tại Việt Nam từng cảnh báo: thuốc lá điện tử chứa nhiều hóa chất độc hại, có thể gây ung thư, bệnh tim mạch, bệnh phổi và đặc biệt dễ gây nghiện nicotin ở thanh thiếu niên. Những cảnh báo này cho thấy việc kiểm soát chặt chẽ hoạt động quảng cáo, mua bán thuốc lá điện tử, nhất là trên không gian mạng, là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Bảo vệ học sinh trước mối nguy từ thuốc lá điện tử

Truyền thông phòng chống tác hại thuốc lá cho sinh viên tại Trường Cao đẳng Y tế Thanh Hóa.

Trước nguy cơ thuốc lá điện tử xâm nhập học đường, ngành Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Ông Trịnh Trọng Nam, Trưởng phòng Giáo dục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa cho biết: các sản phẩm thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng thường được quảng bá dưới vỏ bọc công nghệ, “thanh lịch”, mùi vị dễ chịu, dễ mua bán qua mạng xã hội, nên một bộ phận học sinh THCS, THPT tò mò, dễ bị lôi kéo. Việc phát hiện và kiểm soát cũng khó khăn hơn so với thuốc lá điếu truyền thống do hình thức, kích thước, mùi vị rất đa dạng. Dù số vụ việc bị phát hiện chưa nhiều so với tổng số học sinh toàn tỉnh, song mỗi trường hợp đều là hồi chuông cảnh báo để ngành Giáo dục tiếp tục siết chặt quản lý, đổi mới phương thức tuyên truyền và giáo dục phòng ngừa.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo tăng cường quản lý thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng trong các cơ sở giáo dục; triển khai tài liệu hướng dẫn lồng ghép nội dung phòng, chống tác hại của thuốc lá vào bài giảng và hoạt động giáo dục ở cấp THPT; phát động cuộc thi “Thiết kế bài giảng về phòng, chống tác hại của thuốc lá” dành cho giáo viên. Các nhà trường được yêu cầu đưa nội dung phòng, chống thuốc lá vào nội quy; tổ chức ký cam kết không sử dụng, tàng trữ, mua bán thuốc lá giữa nhà trường với giáo viên, phụ huynh và học sinh.

Bên cạnh đó, nhiều trường đã tổ chức sinh hoạt chuyên đề, diễn đàn, hoạt động trải nghiệm nhằm giúp học sinh nhận diện rõ tác hại của thuốc lá điện tử, nâng cao kỹ năng từ chối trước sự rủ rê, lôi kéo. Công tác phối hợp giữa nhà trường với gia đình, chính quyền địa phương, lực lượng công an trong việc phát hiện, ngăn chặn các điểm bán thuốc lá điện tử quanh khu vực trường học cũng được chú trọng.

Tuy nhiên, công tác phòng, chống thuốc lá điện tử trong trường học vẫn đối mặt với không ít khó khăn. Các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới thay đổi nhanh, hình thức ngày càng tinh vi; nhận thức của một bộ phận phụ huynh còn chủ quan, cho rằng thuốc lá điện tử “ít hại hơn”; trong khi nguồn lực cho công tác tư vấn tâm lý, công tác xã hội học đường còn hạn chế. Đặc biệt, việc kiểm soát hoạt động mua bán trên không gian mạng vẫn là thách thức lớn, đòi hỏi sự vào cuộc mạnh mẽ, đồng bộ hơn của nhiều ngành.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống tác hại của thuốc lá trong trường học, ngành Giáo dục Thanh Hóa mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp chặt chẽ của các ngành chức năng trong việc tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh, quảng cáo, mua bán thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, nhất là khu vực gần trường học và trên không gian mạng. Đồng thời, chính quyền địa phương cần quan tâm lồng ghép tiêu chí “môi trường không khói thuốc” vào các phong trào thi đua, coi đây là một trong những giải pháp thiết thực để bảo vệ trẻ em.

Khi cả hệ thống chính trị cùng vào cuộc, với sự đồng hành của gia đình, nhà trường và xã hội, môi trường học đường không khói thuốc sẽ từng bước được hình thành, góp phần bảo vệ sức khỏe và tương lai của thế hệ trẻ.

Tô Hà

Từ khóa:

#thuốc lá điện tử #Học sinh #Trường học #THPT #Ngành giáo dục #Thanh hóa #Sản phẩm #Đào tạo #Chính quyền địa phương #Phòng chống

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Hà Trung đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên

Người tốt
(Baothanhhoa.vn) - Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Một tấm gương sống còn có giá trị hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền”, Đảng bộ xã Hà Trung đã đề cao vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), nhất là người đứng đầu, giúp cấp ủy, chính quyền...
Hóa chất độc hại và ám ảnh chiến tranh

Hóa chất độc hại và ám ảnh chiến tranh

Báo hằng tháng
(Baothanhhoa.vn) - Là cựu chiến binh từng đóng quân tại Việt Nam từ tháng 9/1966 đến tháng 6/1969, Patrick Hogan hiểu hơn ai hết về hậu quả của chiến tranh, trong đó có nỗi đau da cam đã và đang giày vò cuộc sống của chính ông và những cựu binh. Đó chính là lý do mà...
Di thư của người lính (Bài 6): Sau 4 thập kỷ, qua nửa vòng trái đất, cuốn nhật ký trở về

Di thư của người lính (Bài 6): Sau 4 thập kỷ, qua nửa vòng trái đất, cuốn nhật ký trở về

Đời sống - Xã hội
(Baothanhhoa.vn) - Di bút của liệt sĩ, không chỉ là sợi dây nối quá khứ với hiện tại, là thông điệp của khát vọng hòa bình mà còn góp phần bắc một nhịp cầu cho sự hàn gắn, đồng hành, tin cậy, hướng tới tương lai trong mối quan hệ quốc gia. Cuốn nhật ký của liệt sĩ...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh