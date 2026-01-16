Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa gặp mặt các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động

Nhân dịp năm mới 2026 và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, chiều 16/1, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tổ chức buổi gặp mặt cán bộ, viên chức, người lao động qua các thời kỳ.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc, đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã thông tin tình hình sáp nhập Báo Thanh Hóa và Đài Phát Thanh - Truyền hình Thanh Hóa theo chủ trương tại Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”. Đồng thời, thông tin về những kết quả nổi bật trong hoạt động của đơn vị từ ngày 1/6/2025 đến nay.

Các đồng chí nguyên lãnh đạo Báo Thanh Hóa, Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa cũ tham dự buổi gặp mặt.

Các đồng chí lãnh đạo Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa chủ trì buổi gặp mặt.

Đồng chí Phạm Văn Báu, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Theo đó, sau khi hoàn thành sắp xếp, tinh gọn bộ máy, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa đã nhanh chóng ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ trong tập thể lãnh đạo, bố trí cơ sở vật chất, trang thiết bị làm việc, đi vào hoạt động ngay từ ngày 1/6/2025 theo quy định. Đồng thời quan tâm làm tốt công tác tư tưởng, động viên cán bộ, viên chức, người lao động chủ động thích ứng với mô hình tổ chức mới, nỗ lực vươn lên hoàn thành nhiệm vụ.

Quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, khối lượng công việc rất lớn, song với tinh thần nỗ lực, quyết tâm cao, đơn vị đã không để ngắt quãng công việc, xuất bản, sản xuất đều đặn các ấn phẩm, chương trình theo kế hoạch. Nội dung, hình thức các ấn phẩm báo in, báo điện tử, chương trình phát thanh, truyền hình ngày càng phong phú, đa dạng và có tính sáng tạo cao, được cán bộ, đảng viên và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đặc biệt, Báo Thanh Hóa điện tử liên tục nằm trong tốp đầu các báo Đảng địa phương về lượt người đọc.

Quang cảnh buổi gặp mặt.

Các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tham gia buổi gặp mặt.

Đồng chí Phạm Văn Báu cũng đã thông tin đến các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động những định hướng lớn, giải pháp trọng tâm của Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa trong thời gian tới để không ngừng phát triển trong thời đại công nghệ số, truyền thông số, phát huy tốt vai trò, chức năng là cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân trong tỉnh, phục vụ nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, cũng như phục vụ nhu cầu thông tin của mọi tầng lớp Nhân dân.

Nhấn mạnh đây là lần gặp mặt cán bộ hưu trí đầu tiên của cơ quan Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa từ khi được thành lập, đồng chí mong muốn hội hưu trí của 2 cơ quan trước đây thống nhất tổ chức ban liên lạc để tạo điều kiện thuận lợi cho công việc có liên quan.

Các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa tham gia buổi gặp mặt.

Nhân dịp năm mới 2026 và đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Phạm Văn Báu chúc các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động sức khỏe dồi dào, tinh thần lạc quan, phấn khởi; tiếp tục quan tâm theo dõi các ấn phẩm, chương trình, cũng như động viên cán bộ, viên chức, người lao động Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa nỗ lực vươn lên, hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được giao...

Nhà báo Nguyễn Văn Giá, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Tổng Biên tập Báo Thanh Hóa phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, đại diện các thế hệ cán bộ, viên chức, người lao động của Báo Thanh Hóa và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa trước đây gửi lời cảm ơn chân thành đến Đảng ủy, Ban Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa, tuy khối lượng công việc lớn song vẫn luôn quan tâm, động viên, tổ chức buổi gặp mặt đầm ấm, nghĩa tình. Đồng thời, bày tỏ mong muốn tập thể lãnh đạo, cán bộ, viên chức, người lao động cơ quan tiếp tục phát huy truyền thống của báo chí cách mạng Việt Nam, năng động, sáng tạo, nỗ lực vươn lên để hoàn thành tốt hơn chức trách, nhiệm vụ được giao.

Đỗ Đức