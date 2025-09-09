Bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, miền Bắc mưa lớn

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, tối qua (8/9), sau khi đi sâu vào đất liền khu vực phía tây nam tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) bão số 7 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Bắc Bộ hai ngày tới mưa to đến rất to (Ảnh: Dân trí).

Đến 7 giờ ngày 9/9, áp thấp nhiệt đới trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) với sức gió dưới cấp 6; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 20 km/h và suy yếu dần thành một vùng áp thấp.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Do tác động của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Tây Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, sóng cao 2-3,5m, biển động.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn.

Mặc dù không chịu ảnh hưởng trực tiếp của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới, nhưng các khu vực ở rìa xa hoàn lưu áp thấp nhiệt đới như vịnh Bắc Bộ, khu vực Bắc Bộ và vùng ven biển phía Đông của Bắc Bộ có thể xuất hiện mưa dông, lốc và gió giật mạnh.

Từ chiều nay đến hết ngày 10/9, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-120mm, cục bộ có nơi trên 250mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3 giờ.

Dự báo tổng lượng mưa từ chiều 9/9 đến hết đêm 10/9 ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 300mm.

Cơ quan khí tượng thủy văn nhận định khu vực từ Nghệ An đến Huế ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Nghệ An, Hà Tĩnh có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Theo dự báo, khu vực duyên hải Nam Trung Bộ ngày nắng, chiều tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và tối cục bộ có nơi mưa to.

LP