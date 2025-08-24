Bão số 5 ngày càng mạnh, các địa phương gấp rút sơ tán dân, thực hiện cấm biển

Bão số 5 là bão mạnh, hoàn lưu bão rộng, di chuyển nhanh, trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 20km/h, cường độ mạnh lên cấp 13-14 (và có thể còn mạnh hơn, đạt cấp 15).

Người dân Huế đưa thuyền vào vị trí an toàn. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Trước tình hình này, các địa phương đang khẩn cấp triển khai các biện pháp ứng phó.

Quảng Trị đưa 400 người trên đặc khu Cồn Cỏ vào hầm trú bão

Chiều 24/8, ông Trần Xuân Anh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Cồn Cỏ (Quảng Trị) cho biết, hiện mọi công tác chuẩn bị ứng phó với bão tại đặc khu Cồn Cỏ đã cơ bản hoàn tất. Địa phương đã sẵn sàng phương án đưa 400 người vào hầm trú ẩn.

Theo ông Trần Xuân Anh, chính quyền địa phương đã chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị, nhu yếu phẩm cần thiết. Dự kiến chiều tối 24/8 sẽ đưa toàn bộ quân và dân trên đảo vào hầm trú ẩn để đảm bảo an toàn.

Trước đó, chính quyền và các đơn vị đóng quân trên đảo Cồn Cỏ cũng đã huy động lực lượng chặt tỉa cây xanh, chằng chống nhà cửa, kho tàng; di dời tàu thuyền, máy móc, trang thiết bị đến nơi an toàn... nhằm hạn chế thấp nhất thiệt hại do bão gây ra.

Thời tiết trên đảo bắt đầu có gió to, sóng biển cao khoảng 2m, sức gió đang tăng dần. Công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành di dời được triển khai quyết liệt; trường hợp không chấp hành sẽ tiến hành cưỡng chế. Ngoài lực lượng quân và dân, trên đảo còn có 30 công nhân đang thi công các công trình và 1 du khách bị mắc kẹt, tất cả đều đã được đảm bảo an toàn.

Chính quyền các địa phương khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà từ 21 giờ ngày 24/8 cho đến khi có thông báo của Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự cấp xã (trừ các lực lượng làm công tác cứu hộ cứu nạn và các trường hợp đặc biệt).

Để chủ động ứng phó với cơn bão số 5 và mưa lớn, đảm bảo an toàn cho học sinh, giáo viên và cán bộ nhân viên ngành giáo dục, chiều ngày 24/8, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định số 803/SGTĐT-VP về việc cho học sinh nghỉ học.

Cụ thể, các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông trên toàn tỉnh; Trường Phổ thông liên cấp Cao đẳng sư phạm Quảng Trị; các trung tâm ngoại ngữ, tin học, giáo dục kỹ năng sống, tư vấn du học, cơ sở dạy thêm, học thêm thông báo cho trẻ em mầm non, học sinh, học viên nghỉ học từ sáng ngày 25/8 đến khi thời tiết bình thường trở lại. Bên cạnh đó, chủ động thực hiện các biện pháp chằng chống phòng học, cửa kính; bảo quản trang thiết bị dạy học, hồ sơ, tài liệu ở vị trí an toàn.

Huế kịp thời di chuyển tàu thuyền đến nơi an toàn

Để kịp thời ứng phó với cơn bão số 5 (tên quốc tế Kajiki), các địa phương ven biển thành phố Huế đã nhanh chóng triển khai nhiều biện pháp để ứng phó; trong đó, tập trung kêu gọi 100% phương tiện tàu, thuyền của ngư dân đang hoạt động trên vùng biển vào nơi trú tránh an toàn và kiểm tra các khu vực xung yếu để có biện pháp di dời người dân đến nơi an toàn.

Phường Thuận An (thành phố Huế) có 788 phương tiện tàu thuyền; trong đó, có 425 phương tiện đánh bắt gần bờ, và 363 phương tiện xa bờ. Thực hiện công điện của Trung ương, cũng như của thành phố về việc triển khai các biện pháp ứng phó với bão số 5, Ủy ban Nhân dân phường Thuận An đã nhanh chóng thông báo trên các phương tiện truyền thông của phường, yêu cầu tất cả các tàu thuyền nhanh chóng vào bờ, và hướng dẫn nơi neo đậu an toàn.

Ông Đào Quang Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Thuận An (thành phố Huế) cho hay, đến chiều 24/8, 100% các tàu của ngư dân địa phương đã vào bờ và được cơ quan chức năng hướng dẫn neo đậu ở các vị trí an toàn.

Bên cạnh đó, Ủy ban Nhân dân phường Thuận An đã phối hợp với Đồn Biên phòng tổ chức giúp dân chằng chống nhà cửa, di chuyển một số tài sản những nhà dân ở ven biển đến nơi an toàn.

Ngoài ra, tàu hàng neo đậu tại cảng Thuận An có 3 tàu kéo, 7 sà lan; Cảng Chân Mây có 21 phương tiện tàu hàng neo đậu.

Nghệ An chủ động từ sớm, quyết liệt từ cơ sở

Trước dự báo cơn bão số 5 sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Bắc Trung Bộ, tỉnh Nghệ An đã nhanh chóng kích hoạt toàn bộ hệ thống phòng chống thiên tai. Với tinh thần “chủ động từ sớm, từ xa, từ cơ sở,” công tác chuẩn bị ứng phó đã được triển khai đồng bộ, quyết liệt, nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ngay từ chiều 23/8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành công điện khẩn yêu cầu các địa phương rà soát, di dời dân khỏi vùng nguy hiểm, cấm tàu thuyền ra khơi, gia cố công trình trọng yếu. Các lực lượng chức năng như biên phòng, công an, quân đội được huy động phối hợp hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa, bảo vệ tài sản, cắt tỉa cây xanh, kiểm tra hệ thống điện, viễn thông, biển hiệu quảng cáo và các công trình công cộng.

Sáng 24/8, Thường trực Tỉnh ủy Nghệ An phát đi công văn yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các xã, phường trực tiếp lãnh đạo thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của Ban Bí thư và công điện của Thủ tướng Chính phủ. Công văn nhấn mạnh việc huy động lực lượng tại chỗ – quân đội, công an, thanh niên – để hỗ trợ nhân dân chằng chống quân đội, công an, thanh niên – để hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửanhà cửa, bảo vệ trụ sở, kho tàng, cơ sở sản xuất, trường học, bệnh viện, công trình hạ tầng như đê điều, hồ đập, cột tháp cao, lưới điện, biển hiệu quảng cáo...

Đặc biệt, công văn yêu cầu triển khai các biện pháp bảo vệ sản xuất, nhất là nông nghiệp. Các địa phương được chỉ đạo hỗ trợ người dân thu hoạch hoa màu, thủy sản sắp đến kỳ thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để hạn chế thiệt hại do bão, mưa lũ.

Không chỉ các địa bàn ven biển, các xã miền núi như Nhôn Mai, Hữu Khuông, Mường Típ, Mỹ Lý, Mường Xén – nơi từng chịu thiệt hại nặng nề từ hoàn lưu bão số 3 – cũng được đặt trong tình trạng cảnh báo cao. Chính quyền các xã này đã chủ động triển khai phương án ứng phó từ trước khi có công điện của tỉnh.

Bí thư Đảng ủy xã Mường Xén, Nguyễn Viết Hùng cho biết, ngay từ ngày 23/8 chính quyền địa phương đã thành lập các đoàn kiểm tra về các thôn bản, những nơi xung yếu, đồng thời lựa chọn trước những địa điểm an toàn sẵn sàng sơ tán người dân vùng nguy hiểm đến nơi an toàn. Khi bão vào thì khu vực trên này chắc chắc phải chịu ảnh hưởng lớn của hoàn lưu bão, gây mưa lớn trong khi đất trên địa bàn đã ngấm no nước, vì vậy nguy cơ sạt lở núi và lũ quét rất cao, đặc biệt khi nước sông từ Lào về.

Tại xã Mường Típ, bản Ta Đo - nơi vừa trải qua hai trận lũ quét liên tiếp - đã được bố trí lực lượng túc trực 24/24. Tuyến tỉnh lộ 543D - huyết mạch giao thông của xã - được kiểm tra kỹ lưỡng, các điểm sạt lở được cảnh báo bằng biển báo và rào chắn tạm thời.

Công tác quản lý hồ đập cũng được tỉnh Nghệ An đặc biệt quan tâm. Nghệ An hiện có hơn 1.000 hồ, đập lớn nhỏ; trong đó, nhiều hồ chứa thủy lợi đang đầy nước. Các địa phương được yêu cầu vận hành hạ thấp mực nước để đón lũ, không xả lũ bất thường gây nguy hiểm cho vùng hạ du. Công ty Thủy điện Bản Vẽ đã chủ động xả điều tiết từ chiều 23/8 để giảm áp lực cho vùng hạ lưu sông Nậm Nơn.

Hải Phòng cấm các hoạt động trên khu vực cửa sông, biển

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão số 5, ngày 24/8, thành phố Hải Phòng đã khẩn trương triển khai nhiều biện pháp ứng phó, coi phòng chống bão là nhiệm vụ cấp bách hàng đầu nhằm bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố đã ban hành thông báo 482/TB-BCHPTDS cấm các hoạt động trên khu vực cửa sông, biển từ 13 giờ ngày 24/8. Tất cả các tàu du lịch, tàu khai thác thủy sản, nuôi trồng, đánh bắt ngoài khơi, cũng như phà Đồng Bài-Cái Viềng, tuyến cáp treo Cát Hải-Phù Long, hoạt động du lịch, vui chơi giải trí tại khu vực biển đảo đều tạm dừng. Các đơn vị chức năng được giao nhiệm vụ kêu gọi, thông báo và kiên quyết ngăn chặn tàu thuyền ra khơi, đồng thời sẵn sàng huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Song song với các biện pháp ở đất liền, công tác phòng chống bão tại đặc khu Bạch Long Vĩ được triển khai khẩn trương và toàn diện. Báo cáo nhanh của Ủy ban Nhân dân đặc khu Bạch Long Vĩ sáng 24/8 cho biết, trên khu vực có 121 phương tiện tàu thuyền đang hoạt động và neo đậu; trong đó, 110 phương tiện đã vào neo trong âu cảng an toàn, nhiều tàu nhỏ được đưa lên bờ tránh trú. Lực lượng Biên phòng phối hợp với Trạm Rađa 490 thường xuyên liên lạc, kêu gọi các phương tiện còn hoạt động ngoài khơi nhanh chóng trở về nơi tránh trú.

Ngoài ra, hệ thống loa truyền thanh đặc khu, đài truyền thanh của Ban Quản lý cảng và Đồn Biên phòng liên tục phát thông tin dự báo, cảnh báo để người dân và ngư dân kịp thời nắm bắt, chủ động phòng tránh. Lực lượng chức năng đôn đốc ngư dân neo buộc chắc chắn tàu thuyền, giữ vững an ninh trật tự tại khu vực âu cảng./.

Theo TTXVN