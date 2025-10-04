Bão số 11 khả năng lệch lên phía Bắc, đề phòng dông lốc trước bão

Theo dự báo, đường đi của bão trong thời gian tới có khả năng lệch lên phía Bắc. Như vậy, với việc di chuyển theo hướng này thì bão sẽ đi vào khu vực giữa Quảng Ninh và Quảng Tây (Trung Quốc).

Hướng di chuyển của bão số 11 (bão Matmo). (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Nhận định về bão số 11 (bão Matmo), Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Văn Hưởng cho biết, hiện (lúc 13 giờ) ngày 4/10, vị trí tâm bão trên khu vực Bắc Biển Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc), sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Khi đi vào khu vực này (khoảng chiều 6/10) thì cường độ gió mạnh nhất cấp 8-9 đối với tỉnh Quảng Ninh (giảm 3 cấp và đây có thể cấp gió mạnh nhất trên khu vực tỉnh Quảng Ninh); các khu vực khác như Lạng Sơn, Bắc Giang cũ có gió mạnh cấp 6-7; bão sẽ suy yếu dần.

Khi đi vào khu vực này (khoảng chiều 6/10) thì cường độ gió mạnh nhất cấp 8-9 đối với tỉnh Quảng Ninh (giảm 3 cấp và đây có thể cấp gió mạnh nhất trên khu vực tỉnh Quảng Ninh); các khu vực khác như Lạng Sơn, Bắc Giang cũ có gió mạnh cấp 6-7; bão sẽ suy yếu dần.

“Bão số 11 là bão có hoàn lưu rộng nên khi bão chưa vào, chưa ảnh hưởng trực tiếp nhưng vẫn xuất hiện dông lốc trước bão gây ra tác động rất lớn đến người dân, nhà cửa trọng tâm là khu vực vịnh Bắc Bộ, Bắc Bộ,” ông Nguyễn Văn Hưởng lưu ý.

Ngoài ra, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, từ đêm 5-7/10 khu vực vùng núi, trung du Bắc Bộ có mưa to, lượng mưa phổ biến 150-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Nguy cơ mưa với cường suất lớn trên 150mm trong 3 giờ. Khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 200mm.

Đối với khu vực Hà Nội ít khả năng chịu ảnh hưởng của gió bão. Dự báo từ gần sáng 6/10 đến hết ngày 7/10, Hà Nội có mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 70-120mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Lý giải về việc khi vào Biển Đông bão có xu hướng mạnh lên, ông Nguyễn Văn Hưởng phân tích, do bão có điều kiện tương đối thuận lợi trong quá trình di chuyển như nhiệt độ mặt nước biển ở khu vực Biển Đông khoảng 28-29 độ C (trong đó ở mức 26-27 độ C đã là điều kiện tốt cho bão mạnh lên). Ngoài ra, độ đứt gió ở khu vực Biển Đông cũng nhỏ nên tạo lượng ẩm tích tụ phát triển trong cấu trúc của bão.

Vì vậy, trong 24 giờ tới, bão có xu hướng mạnh lên tuy nhiên khi di chuyển vượt qua khu vực phía Bắc đảo Lôi Châu (Trung Quốc) và đi vào vịnh Bắc Bộ, do bão ma sát với mặt đất và độ đứt gió ở khu vực này tăng lên nên cường độ bão có xu hướng giảm./.

14 giờ ngày 4/10, vị trí tâm bão vào khoảng 18,4 độ Vĩ Bắc; 115,1 độ Kinh Đông, cách đặc khu Hoàng Sa khoảng 330km về phía Đông Đông Bắc; sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15.

