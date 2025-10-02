Bão Matmo đang hướng về đất liền phía Bắc đảo Luzon của Philippines

Nhận định về diễn biến bão Matmo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, cho biết đến 13 giờ ngày 3/10, bão trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines) và có khả năng mạnh thêm.

Vị trí và đường đi dự kiến của bão Matmo. (Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia)

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 13 giờ ngày 2/10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 15,1 độ Vĩ Bắc; 126,4 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông Philippines.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (62-74 km/h), giật cấp 10. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h.

Dự báo, đến 13 giờ ngày 3/10, bão trên đất liền phía Bắc đảo Luzon (Philippines) với sức gió mạnh cấp 9, giật cấp 11; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 20-25 km/h và có khả năng mạnh thêm. Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 4/10, bão trên vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông, cách đặc khu Hoàng Sa 430km về phía Đông Bắc với sức gió mạnh cấp 10 -11, giật cấp 13; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng khoảng 25 -30 km/h, đi vào Biển Đông và có khả năng mạnh thêm.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Đến 13 giờ ngày 5/10, bão trên vùng ven biển phía Nam của bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) với sức gió mạnh cấp 12, giật cấp 15; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25 km/h và còn có khả năng mạnh thêm.

Khu vực chịu ảnh hưởng là vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông và vùng biển phía Tây, khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ. Cấp độ rủi ro thiên tai cấp 3.

Từ 72-120 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15-20km, cường độ bão giảm dần.

Do tác động của bão, từ trưa và chiều 3/10, vùng biển phía Đông khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 6-7; sau tăng lên cấp 8-9, vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 10-11, giật cấp 12, sóng biển cao 4-6m, biển động dữ dội.

Cảnh báo: Trong khoảng ngày 4-5/10, khu vực Bắc Biển Đông có khả năng chịu tác động của gió mạnh cấp 11-12, giật cấp 15.

Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của dông, lốc, gió mạnh, sóng lớn./.

Theo TTXVN