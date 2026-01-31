Bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn giá cả thị trường

Thời điểm này nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao. Để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng, các cơ quan chức năng, địa phương, đơn vị sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường.

Sở Công Thương hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các hoạt động cung cầu, giao thương, kết nối tiêu thụ thực phẩm tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh.

Tính đến đầu năm 2026, toàn tỉnh có hệ thống phân phối hàng hóa lớn với 390 chợ, 27 siêu thị, 2 trung tâm thương mại và 548 cửa hàng kinh doanh thực phẩm. Đến nay, các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán với tổng giá trị hàng hóa 21.623 tỷ đồng, tăng 5% so với dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025. Hàng hóa phục vụ tết được bày bán với mẫu mã, chủng loại đa dạng; trong đó hàng hóa sản xuất trong nước chiếm đa số. Các mặt hàng bình ổn thị trường tập trung vào nhóm mặt hàng tiêu dùng thiết yếu như: gạo, thịt lợn, thịt gà, vịt, trứng gia cầm, rau, củ, quả, thủy hải sản tươi, đông lạnh, bánh, mứt, kẹo, rượu, bia, nước giải khát... và nhóm hàng xăng, dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng (gas).

Để bảo đảm nguồn cung hàng hóa gắn với bình ổn thị trường, các sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh tích cực triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp, chính sách khuyến khích tiêu dùng, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn cung gây tăng giá đột biến trong dịp này. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền để người dân hiểu rõ về công tác chuẩn bị nguồn hàng và các chương trình bình ổn giá; tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về đầu cơ găm hàng, niêm yết giá, thương mại điện tử, kinh doanh, vận chuyển, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ...

Theo đó, trong tháng 1/2026 UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và lực lượng chức năng triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Trong đó, tập trung vào các mặt hàng như thuốc lá, rượu, bia, nước giải khát, đường cát, thực phẩm, hàng điện tử, điện lạnh, quần áo, giày dép, gia súc, gia cầm, các sản phẩm chế biến từ gia súc, gia cầm, pháo nổ, pháo hoa các loại. Đặc biệt, kiểm soát hàng hóa kinh doanh trên môi trường online như sàn thương mại điện tử, website, các mạng xã hội facebook, tiktok; kiểm tra chất lượng hàng hóa, việc chấp hành các quy định pháp luật về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và công bố tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa, an toàn thực phẩm. Tập trung kiểm tra, kiểm soát hàng hóa tại các trung tâm thương mại, chợ đầu mối, chợ chuyên doanh, chợ dân sinh, các tuyến phố buôn bán, các cơ sở sản xuất, cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm; chú trọng kiểm tra việc niêm yết giá, bán hàng theo giá niêm yết, chống đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, nhất là đối với những mặt hàng thiết yếu phục vụ đời sống Nhân dân dịp tết. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân không tham gia, tiếp tay cho các đối tượng đầu cơ, tăng giá hàng hóa bất hợp lý đối với tất cả các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh.

Đồng thời, lồng ghép tuyên truyền cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tuyên truyền để người dân hiểu rõ các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng vi phạm, hậu quả, tác hại của tội phạm buôn lậu, kinh doanh hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng. Vận động người dân tích cực tham gia đấu tranh tố giác tội phạm, không tiếp tay, bao che cho buôn lậu, không tiêu thụ, sử dụng hàng cấm, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Trong tháng 1/2026, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, xử lý 342 vụ vi phạm, trong đó khởi tố 33 vụ, xử vi phạm hành chính 309 vụ, tổng số tiền thu nộp ngân sách Nhà nước 53,15 tỷ đồng; tịch thu, tiêu hủy lượng hàng hóa giá trị 251 triệu đồng. Đối với hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 23 vụ với số tiền 312 triệu đồng. Hàng hóa vi phạm chủ yếu là hàng tiêu dùng, mỹ phẩm, thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ...

Với sự chuẩn bị nguồn hàng dồi dào của các doanh nghiệp, công tác chỉ đạo, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước, sẽ bảo đảm nguồn cung thị trường, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân. Hiện tại, giá các mặt hàng thiết yếu trên thị trường nội tỉnh cơ bản ổn định; riêng các mặt hàng thực phẩm tươi sống và thực phẩm chế biến dự báo sẽ tăng khoảng từ 10% đến 20% trong những ngày giáp tết do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao. Ngành công thương và các đơn vị chức năng, chính quyền các địa phương trong tỉnh đang tích cực theo dõi sát diễn biến cung - cầu trên thị trường, tăng cường kiểm tra kiểm soát, bảo đảm bình ổn nguồn cung, giá cả các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Bài và ảnh: Đức Thanh