Bão Bualoi áp sát đất liền, giật cấp 15

Đây là cơn bão di chuyển nhanh, cường độ bão mạnh, phạm vi ảnh hưởng rộng, có thể gây tác động tổng hợp của nhiều loại hình thiên tai như gió mạnh, mưa lớn, lũ, lũ quét, sạt lở đất và ngập lụt ven biển.

Dự báo đường đi và cường độ bão Bualoi lúc 14h ngày 28/9/2025.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, do ảnh hưởng của bão số 10, tại trạm Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã có gió mạnh cấp 7, giật cấp 8; trạm Bắc Trạch (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 8, giật cấp 10; trạm Hoành Sơn (Hà Tĩnh) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 9; trạm Văn Lý (Ninh Bình) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư (Nghệ An) có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8; trạm Cồn Cỏ (Quảng Trị) có gió mạnh cấp 7, giật cấp 10; trạm Bạch Long Vĩ có gió mạnh cấp 7, giật cấp 9...

Hồi 13h ngày 28/9, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,1 độ Vĩ Bắc - 108,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển Quảng Trị - TP Đà Nẵng, cách TP Huế khoảng 90km về phía Đông Đông Bắc, cách Bắc Quảng Trị khoảng 190km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 12 (118-133km/giờ), giật cấp 15. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 25km/h.

Đến 1h ngày 29/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, tâm bão trên vùng ven biển Nghệ An-Bắc Quảng Trị, cường độ cấp 12, giật cấp 15.

13h ngày 29/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h, đi vào đất liền các tỉnh Thanh Hóa - Bắc Quảng Trị và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới trên khu vực Thượng Lào.

Đến 1h ngày 30/9, áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp trên khu vực Thượng Lào. Cường độ lúc này giảm còn dưới cấp 6.

