Ban hành Kế hoạch triển khai Luật Thi hành tạm giữ, cấm đi khỏi nơi cư trú

Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú được ban hành nhằm xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, trách nhiệm của các cơ quan liên quan.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Vietnam+)

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 105/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025.

Mục đích ban hành Kế hoạch là xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức có liên quan nhằm bảo đảm triển khai thi hành Luật đồng bộ, thống nhất, hiệu lực, hiệu quả; xác định rõ trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và các địa phương trong việc tiến hành các hoạt động triển khai thi hành Luật trên phạm vi toàn quốc; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và người dân trong việc triển khai thi hành Luật nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người bị tạm giữ, người bị tạm giam và người bị cấm đi khỏi nơi cư trú.

Theo Kế hoạch, các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và đề nghị Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, tổ chức rà soát văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú năm 2025 thuộc thẩm quyền quản lý nhà nước được phân công; thực hiện theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền kịp thời sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới, bảo đảm sự thống nhất, phù hợp với quy định của Luật.

Các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa án Nhân dân Tối cao, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam gửi kết quả rà soát về Bộ Công an trong tháng 2/2026.

Bộ Công an tổng hợp kết quả rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 3/2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú (hướng dẫn khoản 7 Điều 22, khoản 3 Điều 24, khoản 4 Điều 26, khoản 6 Điều 27, khoản 2 Điều 28, khoản 4 Điều 30, khoản 1 Điều 33, khoản 3 Điều 35, khoản 2 Điều 47 Luật) trình Chính phủ trước ngày 30/4/2026.

Bộ Công an chủ trì, phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an ban hành Nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ (hướng dẫn khoản 3 Điều 9, khoản 2 Điều 24 Luật); Thông tư của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chế độ của người bị tạm giữ, người bị tạm giam (hướng dẫn khoản 2 và khoản 4 Điều 27, khoản 1 Điều 31 Luật). Thời gian ban hành: bảo đảm văn bản có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Nội quy cơ sở giam giữ và danh mục đồ vật cấm đưa vào khu vực giam giữ (hướng dẫn khoản 3 Điều 9, khoản 2 Điều 24 Luật); Thông tư của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định về quy chuẩn kỹ thuật trong thiết kế và xây dựng các cơ sở giam giữ và các tiêu chuẩn ứng dụng khoa học, công nghệ trong quản lý cơ sở giam giữ (hướng dẫn khoản 3 Điều 12 Luật). Thời gian ban hành: bảo đảm văn bản có hiệu lực từ ngày 1/7/2026.

Bộ Công an chủ trì tổ chức tập huấn Luật và các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật nhằm nâng cao trách nhiệm, thống nhất nhận thức cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý, cán bộ trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú; biên soạn tài liệu về pháp luật tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú cho lực lượng trực tiếp làm công tác tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ Công an tổ chức tập huấn Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật cho lực lượng thi hành tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú trong Quân đội nhân dân.

Bộ Tư pháp căn cứ nhiệm vụ theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về tạm giữ, tạm giam và cấm đi khỏi nơi cư trú.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư pháp, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí, phát thanh, truyền hình ở Trung ương và địa phương tuyên truyền, phổ biến Luật và các văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật./.

Nguồn: https://www.vietnamplus.vn/ban-hanh-ke-hoach-trien-khai-luat-thi-hanh-tam-giu-cam-di-khoi-noi-cu-tru-post1089374.vnp