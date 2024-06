Phẫu thuật cắt khối u xơ tử cung nặng 2kg cho nữ bệnh nhân 54 tuổi

Mới đây, các bác sĩ khoa Ngoại Tổng hợp 2, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã phẫu thuật cắt bỏ khối u xơ tử cung nặng 2kg (có kích thước tương đương thai nhi 7 tháng tuổi) cho một nữ bệnh nhân 54 tuổi.

Kíp mổ thực hiện cắt bỏ khối u xơ cho bệnh nhân Nguyễn Thị Q.

Khoảng 2 năm trở lại đây, bệnh nhân là Nguyễn Thị Q., 54 tuổi, trú tại xã Thọ Bình (Triệu Sơn) thường xuyên có triệu chứng ăn vào khó thở, bụng ngày càng to, da xanh xao, kèm theo các cơn đau tức thượng vị kéo dài, tiểu đêm nhiều, đại tiện khó, nên đã đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thăm khám.

Sau khi thăm khám và làm các dịch vụ cận lâm sàng, các bác sĩ phát hiện có 1 khối u xơ to, kích thước 9x13x17cm (tương đương thai 7 tháng tuổi) trong tử cung của bệnh nhân. Sau khi hội chẩn, các bác sĩ đã quyết định phẫu thuật cắt khối u cho bệnh nhân theo phương pháp mổ mở.

Bệnh nhân Nguyễn Thị Q., hồi phục sức khỏe tốt và đang được chăm sóc tại Khoa ngoại Tổng hợp 2.

BSCKII Mai Thế Long, Phó Trưởng khoa Ngoại tổng hợp 2, Trưởng kíp phẫu thuật cho biết: Đây là một ca mổ khá phức tạp vì tử cung của bệnh nhân to làm ngắn các dây chằng và khối u to xâm lấn vào trong thành chậu, dính vào các quai ruột non, quai đại tràng, chèn ép niệu quản, bàng quang nên khi phẫu thuật sẽ rất khó khăn, dễ tổn thương các cơ quan xung quanh như bàng quang, niệu quản vì vậy các bác sĩ phải rất cẩn thận, tỉ mỉ, khéo léo để bóc tách khối u.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, ê kip các bác sĩ khoa Ngoại tổng hợp 2 và Gây mê hồi sức đã lấy toàn bộ khối u nặng gần 2kg ra khỏi tử cung cho bệnh nhân, cắt tử cung bán phần và giữ lại phần phụ cho bệnh nhân. Hiện tại, sức khỏe bệnh nhân hồi phục tốt và dự kiến sẽ được ra viện trong một vài ngày tới.

U xơ tử cung là khối u lành tính ở cơ tử cung, hay gặp ở phụ nữ tuổi từ 35 - 50 tuổi. Nếu u nhỏ, thường không gây triệu chứng đáng kể, sau 1 đến 2 lần có thai hoặc đến mãn kinh u có thể ngừng phát triển. Tuy nhiên, nếu không đi khám phát hiện sớm, khối u lớn sẽ gây rong kinh kéo dài, đau bụng dưới, tiểu khó, đại tiện khó do khối u chèn ép vào bàng quang, ruột. U xơ tử cung cũng gây ra các biến chứng về sinh sản như sảy thai, đẻ non, thai chết lưu, thai chậm phát triển, ngôi thai bất thường, khó có con, thậm chí vô sinh. Chính vì vậy, chị em phụ nữ nên thường xuyên đi khám phụ khoa định kỳ 6 tháng 1 lần. Khi phát hiện các dấu hiệu bất thường như đau bụng dưới nhiều, kinh nguyệt không đều, kinh nhiều, ra dịch âm đạo nhiều,... cần đến các cơ sở y tế để được bác sĩ thăm khám, phát hiện sớm và điều trị kịp thời.

Tô Hà