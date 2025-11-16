Bắc Bộ sắp trở lạnh, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn mưa to

Bắc Bộ sắp trở lạnh, Hà Tĩnh đến Khánh Hòa vẫn mưa to

Khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa hôm nay tiếp tục có mưa to đến rất to; trong khi đó không khí lạnh mạnh vẫn đang di chuyển xuống phía Nam và dự kiến ngày 17/11 sẽ ảnh hưởng đến Bắc Bộ.

Người dân đi lại trong mưa lớn.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động trong đới gió Đông trên cao nên ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa có mưa lớn diện rộng. Đêm qua và sáng sớm nay (16/11), khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa đã có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to.

Dự báo từ sáng sớm 16/11 đến sáng sớm 18/11, khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi và Gia Lai có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến từ 200-400mm, cục bộ có nơi trên 550mm; khu vực Hà Tĩnh, phía Đông tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hoà có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 350mm.

Từ ngày 16/11 đến hết đêm 17/11, phía Tây các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 60-120mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 200mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn (trên 200mm/3h). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ngoài ra, từ ngày 16-18/11 khu vực Nam Bộ có mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm.

Gió mạnh trên biển

Ngày và đêm 16/11, khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm đặc khu Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 6-7, riêng phía Đông Bắc có lúc cấp 8, giật cấp 9. Biển động mạnh. Sóng biển cao 3-5m.

Từ Đà Nẵng đến Cà Mau và phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây đặc khu Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động. Sóng biển cao 2-4m.

Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Huế có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7. Biển động. Sóng biển cao 2-3m.

Ngoài ra, ngày và đêm 16/11, khu vực Giữa và Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa), khu vực Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, Cà Mau đến An Giang và vịnh Thái Lan có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Thời tiết cụ thể các khu vực ngày 16/11

Khu vực Tây Bắc Bộ

- Có mưa vài nơi; trưa và chiều giảm mây, trời nắng. Sáng sớm và đêm trời rét.

- Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C, có nơi dưới 16 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực Đông Bắc Bộ

- Thời tiết nhiều mây, có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C, vùng núi có nơi dưới 18 độ C; cao nhất 25-28 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế

- Phía Bắc (Thanh Hóa-Nghệ An) có mưa rải rác, phía Nam có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 19-22 độ C; cao nhất 22-25 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to và dông. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có nguy cơ xuất hiện lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C; cao nhất 25-28 độ C, phía Nam có nơi trên 28 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Nhiều mây; phía Bắc có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ mưa rất to; phía Nam có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 18-21 độ C; cao nhất 24-27 độ C, có nơi trên 27 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C; cao nhất 28-31 độ C.

Thủ đô Hà Nội

- Có mưa vài nơi; gió Đông Bắc cấp 2-3. Sáng sớm và đêm trời lạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất từ 19-21 độ C; cao nhất 25-27 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to. Gió Đông Bắc cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

-Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C; cao nhất 29-31 độ C.

Theo TTXVN