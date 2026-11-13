Bắc Bộ chiều hửng nắng, mưa lớn ở Trung Bộ giảm dần

Tại Bắc Bộ, mưa tập trung chủ yếu trong sáng nay (13/11), đến chiều mưa giảm nhanh, một số nơi hửng nắng. Ở Trung Bộ, mưa cũng tiếp diễn trong sáng nay, sau đó giảm dần.

Tại Bắc Bộ, mưa còn tiếp diễn trong sáng nay, đến chiều mưa giảm, vài nơi hửng nắng.

Từ đêm qua đến sáng nay, do ảnh hưởng của rãnh gió Tây ở Bắc Bộ một số nơi đã có mưa vừa, mưa to. Cụ thể, lượng mưa trong vòng 9 tiếng qua ở xã Bình Thuận, Sơn La và xã Chế Tạo, Lào Cai từ 47-76mm.

Tại Bắc Bộ, mưa còn tiếp diễn trong sáng nay, đến chiều mưa giảm, vài nơi hửng nắng. (Ảnh: Văn Chí)

Dự báo mưa còn tiếp diễn trong sáng nay, vùng mưa tập trung ở Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh. Đến chiều nay, rãnh gió Tây dịch chuyển sang phía Đông ra khỏi đất liền miền Bắc, mưa giảm, vài nơi hửng nắng. Xu thế nhiệt độ sẽ tăng nhanh trong 2 ngày cuối tuần.

Tại Hà Nội, trưa nay nhiệt độ chỉ khoảng 24 độ C do buổi sáng vẫn còn mưa. Tuy nhiên, trong 2 ngày cuối tuần, trời chuyển nắng ráo, nhiệt độ tăng nhanh. Đến Chủ nhật, nhiệt độ có thể lên tới 29 độ C, cao hơn khoảng 5 độ C so với hôm nay. Dù chưa phải mức nhiệt quá cao, nhưng sự thay đổi nhiệt độ khá nhanh nên quý vị sẽ cảm thấy nóng hơn, nhất là khi ra ngoài trời vào buổi trưa.

Ở Trung Bộ, mưa có xu hướng giảm, chỉ còn xảy ra trong sáng nay ở TP Huế, TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh Quảng Ngãi đến Gia Lai.

Mưa giảm nên lũ trên sông Kôn ở phía Đông tỉnh Gia Lai và sông Kỳ Lộ ở phía Đông tỉnh Đắk Lắk chiều nay sẽ xuống nhanh ở quanh mức báo động 1. Ngập lụt chỉ còn ở những vùng trũng thấp ven sông.

Tuy nhiên, mưa lớn kéo dài khiến đất đá trên các sườn đồi, taluy đã ngậm no nước, dễ mất liên kết và sạt trượt bất ngờ. Nguy cơ lũ quét, sạt lở đất được cảnh báo tại gần 100 xã, phường từ TP Huế đến phía Đông của tỉnh Đắk Lắk trong sáng nay.

Khu vực Nam Bộ hôm nay trời nhiều mây hơn, từ sáng đến đầu giờ chiều có nắng gián đoạn, nhiệt độ phường Bến Thành và nhiều nơi 31-33 độ C. Đến chiều, mưa dông sẽ gia tăng, cục bộ có điểm mưa to trên 80mm.

Trên biển, đặc khu Hoàng Sa hôm nay mưa dông gia tăng dễ đi kèm lốc xoáy và gió giật mạnh, gió Đông Bắc khoảng cấp 5. Đặc khu Trường Sa và vùng biển Lâm Đồng đến Cà Mau và biển Tây Cà Mau đến An Giang tiếp tục có mưa dông tiềm ẩn lốc xoáy, gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày 13/11:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ C, cao nhất từ 22-24 độ C.

Khu vực Tây Bắc Bộ n hiều mây, sáng sớm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời lạnh, có nơi trời rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ C, riêng khu Tây Bắc 12-15 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, có nơi dưới 21 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ , nhiều mây, sáng có mưa, mưa rào và có nơi có dông, sau có mưa vài nơi. Gió nhẹ, trời lạnh, vùng núi có nơi rét. Nhiệt độ thấp nhất từ 17-20 độ C, vùng núi có nơi dưới 17 độ C; cao nhất từ 22-25 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 20 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ, phía Bắc trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 23-26 độ C.

Tại Duyên hải Nam Trung Bộ , nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ C, cao nhất từ 28-31 độ C, phía Bắc có nơi dưới 28 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ C, cao nhất từ 25-28 độ C.

Tại Nam Bộ , có mây, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, cao nhất từ 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C, cao nhất từ 31-33 độ C.

Nguồn: https://vtv.vn/bac-bo-chieu-hung-nang-mua-lon-o-trung-bo-giam-dan-100261113054659051.htm