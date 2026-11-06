Ấn Độ thử nghiệm thành công tên lửa bán đạn đạo Pralay

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Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển quốc phòng Ấn Độ (DRDO) vừa thông báo thử nghiệm thành công tên lửa bán đạn đạo Pralay ngoài khơi bang Odisha, đánh dấu bước tiến mới trong quá trình đưa hệ thống vũ khí này vào trang bị cho các lực lượng vũ trang nước này.

Theo Bộ Quốc phòng Ấn Độ, vụ thử được tiến hành vào khoảng 11 giờ 10 phút ngày 5/11 tại đảo Dr. APJ Abdul Kalam, trong khuôn khổ chương trình thử nghiệm đánh giá của đơn vị sử dụng. Tất cả các mục tiêu đề ra đều đạt được, căn cứ dữ liệu thu thập từ các thiết bị đo đạc và theo dõi được triển khai tại Thao trường Thử nghiệm Tích hợp (ITR) ở Chandipur.

Pralay là tên lửa bán đạn đạo đất đối đất do Ấn Độ tự phát triển, sử dụng nhiên liệu rắn và được trang bị hệ thống dẫn đường, định vị hiện đại nhằm bảo đảm độ chính xác. Tên lửa có tầm bắn từ 150–500 km, tùy thuộc vào tải trọng mang theo, với khả năng mang đầu đạn thông thường có khối lượng từ 500–1.000 kg. Cụ thể, khi mang tải trọng 1.000 kg, tầm bắn của tên lửa khoảng 350 km; với tải trọng 500 kg, tầm bắn có thể đạt khoảng 500 km.

Khác với tên lửa đạn đạo thông thường có quỹ đạo bay tương đối dễ dự đoán, tên lửa bán đạn đạo có khả năng cơ động và điều chỉnh quỹ đạo trong quá trình bay. Đặc điểm này khiến việc dự đoán đường bay và đánh chặn tên lửa trở nên khó khăn hơn đối với các hệ thống phòng thủ của đối phương. Pralay có thể được phóng từ bệ phóng cơ động và mang nhiều loại đầu đạn thông thường, đáp ứng các nhiệm vụ khác nhau.

Trên nền tảng X, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ Rajnath Singh đánh giá cuộc thử nghiệm đã đáp ứng tất cả các mục tiêu đề ra, đồng thời là một dấu mốc quan trọng trong nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng tự chủ của nước này.

Bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết vụ thử thành công mới nhất đưa Pralay tiến gần hơn tới giai đoạn đưa vào trang bị cho các lực lượng vũ trang. Hệ thống này được phát triển nhằm bổ sung năng lực tiến công thông thường của quân đội Ấn Độ, góp phần nâng cao khả năng sẵn sàng ứng phó với các thách thức an ninh.

Thanh Hằng