Ấn Độ - Đức tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh

Trong khuôn khổ chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi đã tiến hành hội đàm tại thành phố Gandhinagar, bang Gujarat (thuộc miền tây), nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế và an ninh song phương, trong bối cảnh hai nước tìm cách đa dạng hóa chuỗi cung ứng và mở rộng các đối tác chiến lược.

Ấn Độ - Đức hội đàm tăng cường hợp tác kinh tế và an ninh. Ảnh: Bharat Express

Tại cuộc gặp, hai bên đã ký nhiều thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực quốc phòng, phát triển kỹ năng, y tế và giáo dục, phản ánh nỗ lực chung của New Delhi và Berlin trong việc củng cố quan hệ kinh tế và giảm mức độ phụ thuộc vào Trung Quốc ở một số lĩnh vực then chốt.

Phát biểu sau hội đàm, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh, Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ trong Liên minh châu Âu (EU), đồng thời khẳng định hai nước mong muốn đưa quan hệ song phương lên “một tầm cao mới”. Theo ông Modi, hai bên đang thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng và khai thác các nguyên tố đất hiếm. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí xây dựng lộ trình tăng cường hợp tác giữa các ngành công nghiệp quốc phòng, hướng tới cùng phát triển và sản xuất.

Về phía Đức, Thủ tướng Friedrich Merz đánh giá quan hệ Ấn Độ -Đức có “tiềm năng kinh tế to lớn”, đồng thời khẳng định hai nước đang tăng cường phối hợp trong chính sách an ninh và hợp tác quốc phòng. Ông Merz nhấn mạnh, Ấn Độ là “đối tác mong muốn, đối tác được lựa chọn của Đức”, đồng thời kêu gọi sớm hoàn tất đàm phán hiệp định thương mại tự do giữa Ấn Độ và EU.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Thủ tướng Đức Friedrich Merz. Ảnh: DW

Chuyến thăm của Thủ tướng Merz - chuyến công du đầu tiên của ông tới châu Á kể từ khi nhậm chức năm ngoái diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh Ấn Độ - EU dự kiến tổ chức vào cuối tháng này, nơi các bên kỳ vọng đạt tiến triển đối với thỏa thuận thương mại tự do đã bị trì hoãn từ lâu, trong bối cảnh Ấn Độ tăng cường hợp tác kinh tế với châu Âu giữa lúc Mỹ áp thuế cao đối với một số mặt hàng.

Theo kế hoạch, Thủ tướng Đức Friedrich Merz, cùng đoàn doanh nhân đông đảo, sẽ tới thành phố Bengaluru ở miền nam Ấn Độ để gặp gỡ các lãnh đạo doanh nghiệp và giới công nghệ của hai nước, qua đó thúc đẩy hợp tác kinh tế và đầu tư song phương.

Minh Phương

Nguồn: ABC News.