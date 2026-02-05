Alphabet vượt mặt OpenAI nhờ tăng trưởng AI vượt trội

Alphabet đang thể hiện khả năng cạnh tranh mạnh mẽ với OpenAI, động thái củng cố nhận định của Phố Wall rằng công ty mẹ của Google hiện đã vươn lên vị thế dẫn đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), một sự thay đổi so với một năm trước, khi các nhà đầu tư cho rằng Alphabet đang tụt hậu nghiêm trọng so với các đối thủ và đã mạnh tay bán ra cổ phiếu của hãng.

Alphabet vượt qua OpenAI nhờ tăng trưởng vượt bậc trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Ảnh: PYMNTS.

Các giám đốc điều hành của Alphabet đã thể hiện sự tự tin trong cuộc họp báo sau khi công bố kết quả kinh doanh hôm 4/2, cuộc họp đầu tiên kể từ khi công ty ra mắt mẫu Gemini 3, sản phẩm đã gây ấn tượng mạnh với người dùng và giúp Google bắt kịp trong cuộc đua trí tuệ nhân tạo.

Dù không trực tiếp nhắc đến đối thủ lớn nhất trong lĩnh vực AI là OpenAI, nhưng thông điệp mới của Alphabet nhấn mạnh một khác biệt cốt lõi: các khoản đầu tư vào AI đã bắt đầu mang lại hiệu quả trên toàn bộ hệ sinh thái của tập đoàn. Đây là lý do Alphabet cân nhắc tăng gần gấp đôi chi tiêu vốn vào năm 2026, lên mức 175–185 tỷ USD, nhằm mở rộng mạnh mẽ hạ tầng và năng lực tính toán phục vụ AI.

Mức tăng trưởng của Google Cloud vượt xa dự báo của Phố Wall. Ảnh: Alphabet.

Trái ngược với Alphabet, tâm lý thị trường đối với OpenAI và các đối tác lớn của công ty này lại đang xấu đi. Việc OpenAI liên tục ký các thỏa thuận trị giá hàng tỷ USD trong khi vẫn thua lỗ khiến giới đầu tư lo ngại về khả năng tài chính dài hạn. Những nghi ngờ đó đã tác động trực tiếp đến cổ phiếu của các doanh nghiệp có mối liên hệ chặt chẽ với OpenAI. Cổ phiếu Oracle, nơi phần lớn hợp đồng tồn đọng phụ thuộc vào OpenAI, đã giảm gần 49% kể từ tháng 10. Microsoft, hiện nắm 27% cổ phần tại OpenAI và coi đây là khách hàng chiến lược, cũng mất hơn 20% giá trị trong cùng giai đoạn. Trong khi đó, cổ phiếu Alphabet tăng khoảng 36%.

Tốc độ tăng trưởng chi tiêu vốn của các tập đoàn công nghệ lớn trong năm 2025. Ảnh: LSEG.

Theo giới phân tích, sự đối lập này phản ánh một thay đổi quan trọng trong cách Phố Wall nhìn nhận cuộc đua AI. Với nguồn lực tài chính dồi dào và các thỏa thuận lớn gần đây với Meta và Apple để cung cấp sản phẩm cũng như hạ tầng, Alphabet được đánh giá là có vị thế vững chắc hơn trong cuộc đua AI dài hạn. Thông điệp từ Phố Wall ngày càng rõ ràng: chi tiêu cho AI có thể tiếp tục tăng, nhưng chỉ những công ty chứng minh được hiệu quả tài chính thực chất mới giành được niềm tin của thị trường và ở thời điểm hiện tại, Alphabet đang là cái tên nổi bật nhất.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters