Agribank Thiệu Hóa kịp thời phát hiện, ngăn chặn lừa đảo qua không gian mạng

Chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thiệu Hóa (Agribank Thiệu Hóa) Thanh Hóa đã phối hợp với Công an xã Thiệu Hóa kịp thời phát hiện và ngăn chặn một vụ việc khách hàng chuẩn bị chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo qua không gian mạng.

Cụ thể, chị L.T.H ở xã Thiệu Hóa đến Agribank Thiệu Hóa để tìm hiểu thủ tục vay và dự kiến chuyển số tiền hơn 140 triệu đồng cho một người quen qua mạng xã hội. Trong quá trình tiếp nhận và trao đổi, nhân viên Phòng Khách hàng Agribank Thiệu Hóa nhận thấy khách hàng có biểu hiện tâm lý hoang mang, lo lắng và có dấu hiệu bất thường trong mục đích giao dịch.

Với tinh thần trách nhiệm cao, cán bộ ngân hàng đã trao đổi, xác minh thông tin; đồng thời chủ động liên hệ Công an xã Thiệu Hóa phối hợp tuyên truyền, giải thích, giúp khách hàng nhận diện rõ đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhờ sự phối hợp kịp thời, giao dịch có nguy cơ rủi ro đã được ngăn chặn thành công, giúp khách hàng tránh thiệt hại về tài sản và ổn định tâm lý.

Từ sự việc nêu trên Agribank Thanh Hóa khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các đối tượng giả mạo, dụ dỗ chuyển tiền qua điện thoại, mạng xã hội; tuyệt đối không chuyển tiền chỉ dựa vào tin nhắn, dù tài khoản sử dụng tên và hình ảnh giống người thân; cần gọi điện trực tiếp hoặc gọi video để xác minh trước khi giao dịch. Người dân không cung cấp mã OTP, mật khẩu cá nhân, không truy cập vào các đường link lạ, cảnh giác với các chiêu trò như “đổi ngoại tệ lãi cao”, “nhờ chuyển tiền hộ”, “đóng phí để nhận tiền” hay “xác minh tài khoản bị khóa”. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần liên hệ ngay công an nơi gần nhất hoặc ngân hàng để được hỗ trợ kịp thời, đồng thời lưu giữ tin nhắn, số tài khoản và nội dung trao đổi để phục vụ công tác xác minh.

Khánh Phương