8 khuyến cáo ứng phó bão RAGASA gần Biển Đông

Bão RAGASA được đánh giá là cơn bão mạnh, có hướng di chuyển phức tạp. Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Môi trường khuyến cáo người dân không nên chủ quan và tuân thủ 8 khuyến cáo.

Cụ thể, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, ngư dân và tàu thuyền trên biển lưu ý không nên chủ quan, tuân thủ theo các khuyến cáo sau:

Thường xuyên theo dõi vị trí, hướng di chuyển của bão;

Xác định vị trí của tàu thuyền so với vùng ảnh hưởng của bão để kịp thời di chuyển vào nơi neo đậu an toàn gần nhất hoặc thoát ra khỏi khu vực nguy hiểm;

Liên lạc thường xuyên và thông báo về vị trí của tàu, số người trên tàu với Bộ đội Biên phòng, cơ quan chức năng;

Tuyệt đối không điều khiển tàu chạy về bờ cùng với hướng di chuyển của bão;

Kiểm tra tình trạng hoạt động của máy; tăng cường các biện pháp làm kín nước và chằng buộc chắc chắn các vị trí còn lại trên boong tàu để đảm bảo an toàn;

Thu lưới ngay, trường hợp khẩn cấp có thể phải cắt bỏ lưới; Chuẩn bị các dụng cụ chống thủng, chống chìm để sử dụng khi cần;

Thuyền viên mặc áo phao để đảm bảo an toàn phòng khi có tình huống nguy hiểm;

Giữ liên lạc chặt chẽ với đài thông tin duyên hải và thông tin cho các tàu cá khác đang hoạt động trong cùng khu vực; tuân thủ hướng dẫn của cơ quan chức năng.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, hồi 13 giờ, vị trí tâm bão RAGASA ở vào khoảng 18,5 độ Vĩ Bắc; 126,2 độ Kinh Đông, cách đảo Luzon (Philippin) khoảng 430km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17. Di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ khoảng 15-20km/h. Dự báo đến 13h ngày 22/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, có khả năng mạnh thêm, ở vị trí 19,8°N-122,2°E, cách đảo Lu-Dông khoảng 180 km về phía Bắc. mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17. Đến 13h ngày 23/9, bão tiếp tục di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 15-20 km/h, mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17, ở vị trí 20,7°N-118,2°E, trên vùng biển phía Đông Bắc Biển Đông. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,0°N, phía Đông kinh tuyến 115,5°E. Đến 13h ngày 24/9, bão di chuyển hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25 km/h, ở vị trí 21,8°N-113,8°E, trên vùng biển tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc), mạnh cấp 15, giật trên cấp 17. Vùng nguy hiểm: phía Bắc vĩ tuyến 18,5°N, phía Đông kinh tuyến 109,5°E. Từ ngày 22/9, khu vực phía Đông Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8-9, sau tăng lên cấp 10-14; vùng gần tâm bão đi qua mạnh cấp 15-17, giật trên cấp 17. Sóng biển cao trên 10m, biển động dữ dội.

Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai