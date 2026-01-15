Hotline: 0822.173.636   |

4 nhà sản xuất ôtô hàng đầu Hàn Quốc triệu hồi hơn 340.000 xe do lỗi linh kiện

Ngày 15/1, Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cho biết 4 nhà sản xuất ôtô hàng đầu Hàn Quốc, gồm Hyundai Motor, Kia, Mercedes-Benz Korea và Porsche Korea sẽ tự nguyện triệu hồi tổng cộng 344.073 xe thuộc 74 mẫu xe tại nước này để khắc phục các lỗi linh kiện khác nhau.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn thông tin từ bộ này cho biết, các đợt triệu hồi được ban hành nhằm khắc phục một số lỗi kỹ thuật, trong đó có lỗi hệ thống truyền động vô cấp (CVT) trên mẫu xe compact Avante của Hyundai Motor, trục trặc phần mềm trong hệ thống điều khiển thông tin giải trí của sedan E200 thuộc Mercedes-Benz, cũng như lỗi hệ thống camera quan sát toàn cảnh trên mẫu xe thể thao đa dụng Porsche Cayenne.

Bộ Đất đai, Cơ sở hạ tầng và Giao thông vận tải Hàn Quốc cảnh báo các chủ sở hữu phương tiện có thể kiểm tra xem xe của mình có thuộc diện thu hồi hay không qua trang web của chính phủ nước này tại địa chỉ: www.car.go.kr hoặc gọi số 080-357-2500./.

Theo TTXVN

