20 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc của phụ nữ đoạt giải cuộc thi khởi nghiệp

Cuộc thi có 20 ý tưởng, sản phẩm dự thi và thu hút sự quan tâm, hưởng ứng của đông đảo hội viên, phụ nữ.

Các đại biểu dự và theo dõi chung kết cuộc thi.

Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026), chiều 15/10, Hội LHPN tỉnh Thanh Hóa tổ chức chung kết cuộc thi Ý tưởng, sản phẩm khởi nghiệp năm 2026.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc chung kết cuộc thi, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh nhấn mạnh: Cuộc thi được tổ chức nhằm thực hiện Đề án 2415 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2026-2035”, tạo cơ hội để phụ nữ phát huy khả năng sáng tạo, hiện thực hóa ý tưởng kinh doanh, phát triển sản xuất và nâng cao thu nhập.

Qua hơn 10 năm tổ chức, từ năm 2015 đến nay, cuộc thi đã thu hút 463 dự án tham gia, trong đó 163 ý tưởng khởi nghiệp tiêu biểu được tôn vinh, trao giải.

Năm 2026, cuộc thi tiếp nhận được 56 dự án, ý tưởng, sản phẩm. Qua vòng sơ khảo, Ban Giám khảo lựa chọn 20 ý tưởng, sản phẩm xuất sắc vào vòng chung kết.

Thí sinh thuyết trình ý tưởng tại cuộc thi.

Tại vòng chung kết, 20 thí sinh đã trình bày ý tưởng, giới thiệu sản phẩm, thuyết minh về tính sáng tạo, tính khả thi và định hướng phát triển. Các dự án không chỉ thể hiện tinh thần năng động, dám nghĩ, dám làm của phụ nữ Thanh Hóa mà còn cho thấy sự chủ động khai thác tiềm năng, lợi thế địa phương để phát triển sản xuất, kinh doanh.

Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Lương Thị Hạnh trao giải Nhất cho thí sinh Vũ Thị Thu Hạnh, phường Nguyệt Viên.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Bùi Thị Mai Hoan trao giải Nhì cho các tác giả.

Kết thúc cuộc thi, Ban Tổ chức đã trao giải Nhất cho ý tưởng “Hệ sinh thái sản phẩm dinh dưỡng từ hạt Hồng Hoa Organic” của tác giả Vũ Thị Thu Hạnh (Hội LHPN phường Nguyệt Viên); 3 giải Nhì cho ý tưởng “Bánh bi Gia Khánh” của tác giả Đỗ Ngọc Huyền (Hội LHPN xã Yên Ninh), “Chuyển đổi số trong xây dựng thương hiệu trà thảo mộc túi lọc Happy Life” của tác giả Phạm Thị Hậu (Hội LHPN xã Cẩm Thạch), “Nem chua, bánh chưng, chả hạt lựu - từ tinh hoa quê hương đến thương hiệu đặc sản Việt” của tác giả Lê Thị Phương Chi (Hội LHPN phường Đông Quang); 5 giải Ba và 11 giải khuyến khích cho các tác giả.

Ban Tổ chức và Ban Giám khảo chúc mừng 20 thì sinh đoạt giải.

Thông qua cuộc thi, Hội LHPN tỉnh tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, hỗ trợ hội viên, phụ nữ khởi nghiệp; tạo môi trường kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy các ý tưởng có tiềm năng phát triển. Qua đó, khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, nâng cao quyền năng kinh tế, vị thế của phụ nữ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lê Hà