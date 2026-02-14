163.500 suất quà Tết đến với người dân có hoàn cảnh khó khăn

Thực hiện công tác chăm lo Tết cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng, Ban Thường trực MTTQ các cấp phối hợp với các ngành kiểm tra, rà soát hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, nắm chắc tình hình đời sống của Nhân dân, nhất là đồng bào sinh sống tại các vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị hậu quả thiên tai bão lũ, những người hưởng chính sách xã hội, các hộ gia đình đặc biệt khó khăn, các hộ dân ở các khu tái định cư để có kế hoạch hỗ trợ kịp thời, đúng đối tượng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà thương binh Nguyễn Văn Đống, thôn Yên Nội, xã Hậu Lộc.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã ban Kế hoạch về chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Theo đó, MTTQ các cấp đã phối hợp cùng với chính quyền và các sở, ban, ngành, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đi thăm, tặng quà cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, chức sắc các tôn giáo, người uy tín tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số, các hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các cơ sở bảo trợ xã hội; cán bộ, thân nhân các liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đang công tác, làm nhiệm vụ tại nơi biên giới, hải đảo...

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Thủy trao quà Tết các hộ nghèo xã Nga Sơn.

Tính đến ngày 13/2, thông qua MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức thành viên các cấp đã vận động ủng hộ, phân bổ hỗ trợ 163.500 suất quà, trị giá trên 95,2 tỷ đồng cho người nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các đối tượng chính sách, người có công với cách mạng; trong đó, cấp tỉnh, vận động được 91.389 suất quà, trị giá hơn 55,8 tỷ đồng; cấp xã, vận động được 72.111 suất quà, trị giá hơn 39,4 tỷ đồng. Cũng trong dịp này, toàn tỉnh đã hỗ trợ xây dựng và sửa chữa 159 Nhà đại đoàn kết trị giá gần 7,4 tỷ đồng (xây mới 101 nhà, sửa chữa 58 nhà) cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; các đối tượng chính sách.

Phan Nga