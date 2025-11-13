Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

Cơ quan của Đảng bộ Đảng Cộng Sản Việt Nam tỉnh Thanh Hóa
Tiếng nói của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Y tế - Sức khỏe

Yêu cầu Shopee gỡ bỏ thông tin thực phẩm giảm cân không được cấp phép

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng "Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng" không được cấp phép lưu hành.

Yêu cầu Shopee gỡ bỏ thông tin thực phẩm giảm cân không được cấp phép

Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế yêu cầu Công ty TNHH Shopee khẩn trương ngừng kinh doanh và gỡ bỏ thông tin sản phẩm thực phẩm chức năng “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng” không được cấp phép lưu hành.

Yêu cầu Shopee gỡ bỏ thông tin thực phẩm giảm cân không được cấp phép

Hình ảnh sản phẩm giảm cân 12kg Minami giảm mỡ bụng được kinh doanh trên Shopee

Cụ thể, Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua công tác hậu kiểm, Cục đã phát hiện sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng” đang được quảng cáo và kinh doanh trên sàn Shopee.

Đây là sản phẩm Cục An toàn thực phẩm không cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 5438/2024/ĐKSP ngày 12/7/2024. Sản phẩm này của Công ty TNHH Thương mại HKK, địa chỉ tầng 7, số 69, đường Nguyễn Huy Quang, phường ô chợ Dừa, quận Đống Đa cũ, TP Hà Nội.

Để tăng cường quản lý kinh doanh thực phẩm chức năng trên các sàn thương mại điện tử, Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Công ty TNHH Shopee ngừng kinh doanh và gỡ bỏ ngay lập tức thông tin về sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng”.

Đồng thời, khẩn trương rà soát lại việc kinh doanh các sản phẩm thực phẩm chức năng; chỉ được kinh doanh các sản phẩm đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm hoặc được công bố trên Hệ thống thông tin dữ liệu cập nhật về an toàn thực phẩm theo đúng quy định.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Công ty TNHH Shopee báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 17/11. Cục cũng nhắc nhở Shopee nghiêm túc thực hiện các công văn liên quan của Cục ban hành trong năm 2024 và 2025 liên quan đến quản lý thực phẩm chức năng trên sàn giao dịch điện tử.

Song song, Cục An toàn thực phẩm cũng đã chuyển thông tin đến các cơ quan quản lý nhà nước để phối hợp xử lý theo thẩm quyền.

Cục An toàn thực phẩm khuyến cáo người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm “Giảm cân 12kg MINAMI giảm mỡ bụng” và báo cho cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm.

Theo VGP

Từ khóa:

#Cục an toàn thực phẩm #Sản phẩm #Thực phẩm chức năng #Cấp phép #yêu cầu #Công ty #thực phẩm giảm cân #Quản lý nhà nước #Thương mại điện tử #Lưu hành

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Đoàn kiểm tra của Cục Quản lý Khám, chữa bệnh Bộ Y tế vừa tiến hành đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa theo Bộ tiêu chí quy định tại Quyết định số 2429/QĐ-BYT. Kết quả cho thấy hệ thống xét nghiệm của...
Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh hiện đại

Lần đầu tiên Việt Nam ứng dụng hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh hiện đại

Y tế - Sức khỏe
Bệnh viện Chợ Rẫy (Thành phố Hồ Chí Minh) vừa đưa vào sử dụng Hệ thống phẫu thuật nội soi thần kinh 4K-ICG-1 thực hiện phẫu thuật thành công cho nhiều ca bệnh phức tạp về u tuyến yên khổng lồ, u sọ hầu, u màng não vùng sàn sọ. Đây là bệnh viện đầu tiên tại Việt Nam trang bị...
Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh

Nâng cao tỷ lệ bao phủ BHYT học sinh

Y tế - Sức khỏe
(Baothanhhoa.vn) - Theo Luật BHYT, học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Đây không chỉ là quyền lợi mà còn là trách nhiệm tuân thủ pháp luật, thể hiện tinh thần “tương thân tương ái” trong cộng đồng khi cùng đóng góp để chia sẻ rủi ro với những...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh