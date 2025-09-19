Yêu cầu cán bộ, chiến sỹ làm nhiệm vụ chỉ huy giao thông không dừng phương tiện

Hotline: 0822.173.636   |

Khi dừng xe để kiểm soát, cán bộ cảnh sát giao thông phải sử dụng camera mini hoặc bố trí camera ghi nhận lại quá trình kiểm tra, xử lý; dữ liệu camera phải được lưu giữ đúng quy định.

Khi dừng xe để kiểm soát, cán bộ cảnh sát giao thông phải sử dụng camera mini hoặc bố trí camera ghi nhận lại quá trình kiểm tra, xử lý; dữ liệu camera phải được lưu giữ đúng quy định.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Tin từ Cục Cảnh sát giao thông chiều 19/9 cho biết, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình, Cục trưởng vừa yêu cầu lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc thực hiện ngay một số công tác trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông liên quan đến việc dừng xe để kiểm soát.

Theo đó, lực lượng Cảnh sát giao thông tập trung tuần tra cơ động, chỉ dừng tại một điểm để kiểm soát phương tiện khi đảm bảo các yêu cầu sau: Có thông tin phản ánh vi phạm đến các số điện thoại của lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị Cảnh sát giao thông; có kế hoạch tổng kiểm soát, hoặc có tin báo, tố giác, phản ánh, kiến nghị, đề nghị của cơ quan, tổ chức, cá nhân về tội phạm, hành vi vi phạm pháp luật khác; khi thực hiện các chuyên đề về quá tải, chở quá số người quy định, kiểm soát, xử lý nồng độ cồn, ma túy...

Khi dừng xe để kiểm soát, cán bộ cảnh sát giao thông phải sử dụng camera body (camera mini) hoặc bố trí camera ghi nhận lại toàn bộ quá trình kiểm tra, xử lý của lực lượng Cảnh sát giao thông; dữ liệu camera phải được lưu giữ đúng quy định.

Cục trưởng Đỗ Thanh Bình chỉ đạo các Tổ Cảnh sát giao thông được bố trí làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông tại các nút giao thông chỉ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, không được dừng phương tiện để kiểm soát, xử lý vi phạm, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.

Khi hết giờ cao điểm, các Tổ Cảnh sát giao thông này được bố trí tuần lưu trên tuyến ghi nhận lại các trường hợp vi phạm và tổ chức xác minh, xử lý “phạt nguội.”

Nếu tình hình khu vực, nút giao thông phức tạp về vi phạm trật tự, an toàn giao thông sẽ bố trí lực lượng riêng để xử lý.

Trong thời gian tới, Cục Cảnh sát giao thông và Phòng Cảnh sát giao thông các địa phương sẽ công khai các nội dung về việc dừng tại một điểm để kiểm soát, việc bố trí lực lượng làm nhiệm vụ chỉ huy, điều khiển giao thông, sử dụng camera ghi nhận quá trình tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm... cho người dân biết. Trong đó, Cục Cảnh sát giao thông sẽ sớm thực hiện các nội dung này trên các tuyến cao tốc.

Từ đầu năm 2026 mọi hành vi vi phạm giao thông trong lĩnh vực đường bộ, đường sắt, đường thủy (nếu không được phát hiện trực tiếp bằng thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ hay camera) thì trước khi xử lý, bắt buộc phải có dữ liệu hình ảnh hoặc chứng cứ điện tử làm căn cứ ra quyết định xử phạt.

Tại buổi gặp mặt người có ảnh hưởng, quản trị trang, nhóm trên mạng xã hội mới đây, Thiếu tướng Đỗ Thanh Bình cho biết, Cảnh sát giao thông sẽ tăng cường áp dụng công nghệ hiện đại, lắp đặt thêm camera giao thông để giám sát, kiểm soát, xử lý vi phạm, hướng tới mục tiêu những hành vi vi phạm mang tính kỹ thuật sẽ được xử lý bằng thiết bị thông minh, Cảnh sát giao thông chủ yếu tập trung vào phân luồng, hướng dẫn giao thông, giúp đỡ người dân./.

