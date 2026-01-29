Yên Trường phát huy “sức mạnh mềm”

Sở hữu bề dày lịch sử, văn hóa truyền thống cùng hệ thống di tích, lễ hội và điểm đến đa dạng, xã Yên Trường đang có nhiều lợi thế để phát triển văn hóa, du lịch. Trên cơ sở nhận diện rõ tiềm năng, xã xác định phát huy “sức mạnh mềm” là hướng đi xuyên suốt, gắn bảo tồn văn hóa với nâng cao chất lượng đời sống và tạo nền tảng xây dựng nền văn hóa, con người phát triển toàn diện, bền vững trong giai đoạn tới.

Di tích Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường đang được tu bổ, tôn tạo.

Tại Di tích Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường những ngày này, không khí trùng tu, tôn tạo diễn ra khẩn trương nhưng thận trọng, kỹ lưỡng nhằm bảo đảm nguyên tắc giữ gìn tối đa giá trị gốc của di tích.

Vào ngày 11/12/1961, trong lần thứ 4 về thăm Thanh Hóa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thăm và nói chuyện với Nhân dân và cán bộ, đảng viên HTX nông nghiệp Yên Trường. Để lưu giữ lại kỷ niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường, Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường đã được xây dựng. Đây không chỉ là nơi ghi dấu sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh từng về thăm và nói chuyện với cán bộ, Nhân dân địa phương mà còn là không gian giáo dục truyền thống cách mạng được địa phương gìn giữ suốt nhiều năm qua. Di tích đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích lịch sử cách mạng quốc gia; được UBND tỉnh Thanh Hóa công nhận là điểm du lịch của tỉnh. Đồng thời, di tích được triển khai dự án tu bổ, tôn tạo với tổng mức đầu tư là 35 tỷ đồng. Đến nay, dự án đã hoàn thành được 70%. Dự kiến sẽ hoàn thành trong năm 2026.

Di tích sau khi được tu bổ, tôn tạo sẽ được “khoác chiếc áo mới”, trở thành điểm đến, “địa chỉ đỏ” hấp dẫn người dân địa phương và du khách. Theo định hướng của xã Yên Trường, sau khi hoàn thành tu bổ, tôn tạo sẽ được gắn với các hoạt động giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ, sinh hoạt chi bộ, đoàn thể và các sự kiện văn hóa - chính trị của địa phương. Không gian di tích được quy hoạch theo hướng xanh, sạch, hài hòa với cảnh quan làng quê, tạo điều kiện để người dân và du khách đến tham quan, tìm hiểu lịch sử một cách thuận tiện, trang trọng.

Yên Trường còn được biết đến là vùng đất cổ gắn với ngôi đền hàng nghìn năm tuổi - đền Hổ Bái. Ngôi đền thờ thần Hợp Lang - con thứ 11 của Lạc Long Quân. Tương truyền, trong một lần theo dòng sông Mã tìm đến đất Trang Trân Bái (nay là làng Hổ Bái). Thấy nơi đây không chỉ là vùng đất anh linh mà còn có thế đất, sông núi uyển chuyển, hài hòa, Hợp Lang bèn cho xây dựng ngôi đền - đó là đền Hổ Bái. Người dân nơi đây đã gìn giữ đền và tổ chức lễ hằng năm để tưởng nhớ công lập làng dựng đền của thần Hợp Lang. Hiện nay, ngôi đền đang được quan tâm trùng tu tôn tạo nhằm gìn giữ và phát huy giá trị văn hóa, lịch sử của địa phương.

Xã Yên Trường được sáp nhập từ 4 xã: Yên Trường, Yên Trung, Yên Phong, Yên Thái, trở thành vùng đất hội tụ kết tinh nhiều giá trị văn hóa. Toàn xã hiện có 10 di tích được xếp hạng các cấp, trong đó có 2 di tích cấp quốc gia: Di tích Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường, Di tích kiến trúc nghệ thuật đền Hổ Bái; 8 di tích lịch sử, văn hóa cấp tỉnh. Cùng với hệ thống di tích, xã có 3 điểm du lịch: Di tích Khu tưởng niệm Bác Hồ về thăm Yên Trường, Di tích kiến trúc nghệ thuật đền Hổ Bái, Làng du lịch Yên Trung.

Là vùng đất giàu truyền thống văn hóa lịch sử nên người dân Yên Trường còn có hệ thống lễ hội gắn với các di tích như: lễ hội Đền Hổ Bái, lễ hội Đền Trương Công Mỹ, lễ hội Phủ Lời... Các lễ hội được tổ chức theo các nghi lễ truyền thống và kết hợp với các trò chơi, phong tục dân gian như: thi làm bánh lá, bánh chưng; kéo co, bài điếm, cờ tướng... thu hút đông đảo người dân tham gia.

Trên nền tảng những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương, người dân Yên Trường đã phát huy truyền thống đoàn kết trong cộng đồng dân cư, cùng nhau tích cực tham gia các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với XDNTM, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; phong trào xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa; các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao. Các câu lạc bộ/đội văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao ở các thôn hoạt động thường xuyên, trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng tâm hồn, rèn luyện thể chất, lan tỏa nếp sống văn minh và các giá trị văn hóa.

Trao đổi về định hướng phát huy “sức mạnh mềm” để tạo động lực phát triển địa phương, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Trường Nguyễn Thị Khuyên cho biết: “Xã xác định gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa gắn với phát triển du lịch là nhiệm vụ quan trọng trong nhiệm kỳ tới. Do đó, xã sẽ tiếp tục làm tốt công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa của địa phương. Lấy các thế mạnh về văn hóa để xây dựng Yên Trường trở thành điểm đến, “địa chỉ đỏ” hấp dẫn với nhiều trải nghiệm cho người dân và du khách. Đồng thời, xã sẽ kết nối các “địa chỉ đỏ”; khu, điểm du lịch trong và ngoài địa phương; đẩy mạnh số hóa di sản, góp phần quảng bá, giới thiệu các di sản văn hóa, nâng tầm giá trị văn hóa của địa phương. Cùng với đó, xã tiếp tục huy động mọi nguồn lực để tu bổ, tôn tạo các di tích; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và hoàn thiện các thiết chế văn hóa”.

Bài và ảnh: Thùy Linh