Yên Định chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày hội lớn của toàn dân

Xác định công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031 là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lớn đối với đời sống chính trị - xã hội của địa phương, xã Yên Định đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, chủ động chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, sẵn sàng cho ngày hội lớn của toàn dân.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã Yên Định kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp ở thôn Quán Lào 1 và nắm bắt tình hình tư tưởng trong Nhân dân.

Đảng ủy xã Yên Định đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo đến tất cả các cơ quan, đơn vị, chi bộ và khu dân cư để cấp ủy, chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị xác định rõ mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác lãnh, chỉ đạo, tổ chức thực hiện cuộc bầu cử bảo đảm yêu cầu hướng dẫn, dân chủ, công khai, minh bạch và an toàn. Ban Thường vụ Đảng ủy phân công cho từng đồng chí ủy viên phụ trách các công việc liên quan đến công tác chuẩn bị bầu cử và chỉ đạo công tác bầu cử ở các thôn phụ trách. Việc phân công bảo đảm nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ địa bàn và rõ lĩnh vực phụ trách, gắn trách nhiệm của từng đồng chí với từng khâu, từng nhiệm vụ trong quá trình tổ chức bầu cử; thường xuyên nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo xử lý những khó khăn, vướng mắc phát sinh ngay từ cơ sở.

Ông Trịnh Xuân Lâm, Bí thư Chi bộ thôn Quán Lào 1 chia sẻ: "Trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt chi bộ, chi ủy đã quán triệt các nội dung, luật về công tác bầu cử đến toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Chúng tôi mong muốn sẽ cùng người dân trong thôn bầu ra những người xuất sắc nhất của thôn tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã và bầu ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp, để các đại biểu thực sự là người đại diện cho tiếng nói của Nhân dân có nhiều đóng góp đưa đất nước ngày càng phát triển".

Bà HoàngThị Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam, xã Yên Định cho biết: "Sau lần hiệp thương thứ nhất, chúng tôi đã thống nhất với số lượng cơ cấu, thành phần về người ứng cử là 59 vị để cuối tháng 1/2026 tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ 2. Thường trực HĐND xã đã thông báo điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã, nhiệm kỳ 2026-2031 từ 59 người còn 48 người, phân bổ cho các cơ quan, đơn vị, các thôn trên địa bàn; giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh có 2 người. Các ứng cử viên được lựa chọn đảm bảo cơ cấu, thành phần theo quy định, đáp ứng đủ yêu cầu về năng lực, trình độ, sức khỏe nên hầu hết cử tri đều đồng tình, tán thành cao".

MTTQ xã đã tổ chức hướng dẫn các đơn vị dự kiến có người ứng cử tổ chức các bước giới thiệu người ứng cử đại biểu bảo đảm quy trình, đúng quy định. Hiện nay, UBND xã đã thành lập 7 ban bầu cử tại 7 đơn vị bầu cử, với tổng số 65 thành viên, có đủ năng lực, kinh nghiệm để tham gia thực hiện nhiệm vụ. 100% đơn vị đã tổ chức xong các hội nghị giới thiệu đại biểu HĐND xã; Ủy ban bầu cử xã đã tiếp nhận 48 hồ sơ ứng cử, không có hồ sơ tự ứng cử; xã có 23 khu vực bỏ phiếu bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Tại hội nghị giám sát về công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp của đoàn công tác Tỉnh ủy tại xã Yên Định, ông Lê Minh Nghĩa, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn xã đến thời điểm này được triển khai nghiêm túc, đúng quy định, đúng quy trình và đúng tiến độ. Các nhiệm vụ bước đầu đã được thực hiện kịp thời, đảm bảo nền tảng quan trọng để tiến hành các bước tiếp theo. Để bảo đảm tổ chức thành công cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, Đảng ủy và Ủy ban bầu cử xã tiếp tục bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh triển khai nhiệm vụ đồng bộ, đúng quy định pháp luật.

Bài và ảnh: Lê Hà