Hotline: 0822.173.636   |

Tin mới

  • Nền tảng số

TRANG ĐIỆN TỬ VĂN HÓA & ĐỜI SỐNG

Xây dựng Đảng

Ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Theo dõi Thanh Hóa online trên Google News

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026­2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026­2031 có ý nghĩa chính trị như thế nào?

Ý nghĩa chính trị của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng Nhân dân là một trong những quyền chính trị cơ bản của công dân đã được Hiến pháp ghi nhận.

Bầu cử là phương thức thể hiện ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân trong việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nói chung và thành lập cơ quan quyền lực nhà nước ở trung ương và địa phương nói riêng.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được tổ chức cùng một ngày trên phạm vi cả nước, trong bối cảnh công cuộc đổi mới ở nước ta sau 40 năm đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên mọi lĩnh vực đời sống, xã hội; đồng thời tích cực triển khai việc sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tổ chức lại địa giới hành chính và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp bảo đảm tinh, gọn, mạnh, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả để tiến vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, là bước cụ thể hóa nghị quyết gắn liền với công tác cán bộ của Đảng, liên quan đến trách nhiệm của các cấp, các ngành; là nơi để cử tri phát huy quyền làm chủ của công dân, lựa chọn bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của mình trong Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ mới, góp phần tích cực vào việc xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

Theo TTXVN

Từ khóa:

#Đại biểu quốc hội #Bầu cử #Đảng cộng sản Việt Nam #Ý nghĩa #Nhiệm kỳ #Nhà nước pháp quyền #Chính quyền địa phương #Địa giới hành chính #Đại hội đại biểu #Nguyện vọng

Chủ đề Bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

 Thời tiết

Các tin đã đưa

Tin cùng chuyên mục

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

Bầu cử Quốc hội và HĐND: Niêm yết danh sách cử tri được tiến hành như thế nào?

Xây dựng Đảng
Căn cứ vào quy định của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, Quốc hội khóa XV đã ban hành Nghị quyết số 199/2025/QH15 ngày 21/5/2025 quyết định rõ Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là Chủ...
Những người nào được gọi là cử tri?

Những người nào được gọi là cử tri?

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Trả lời: Cử tri là người có quyền bầu cử. Công dân nước Cộng hòa XHCN Việt Nam - là người có quốc tịch Việt Nam, tính đến ngày bầu cử (ngày 15 tháng 3 năm 2026), đủ 18 tuổi trở lên và có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về bầu cử đều có...
Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề

Xây dựng Đảng
(Baothanhhoa.vn) - Xác định nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên đề là một trong những giải pháp quan trọng nhằm góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tại chi bộ, Đảng bộ xã Xuân Du đã triển khai nhiều giải pháp, qua đó góp phần tăng cường sự lãnh đạo và...
Chứng nhận tín nhiệm mạng
Việt Long Phần mềm tòa soạn
hội tụ thông minh