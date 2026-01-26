Xuất cấp hơn 4.150 tấn gạo hỗ trợ nhân dân dịp Tết và giáp hạt

Bộ Tài chính vừa ban hành các quyết định giao Cục Dự trữ Nhà nước xuất cấp hơn 4.153 tấn gạo dự trữ quốc gia nhập kho (đợt 1) năm 2025 cho 5 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Gia Lai, Vĩnh Long để hỗ trợ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026.

Tổ chức xuất, cấp gạo cho người dân gặp khó khăn tại Đắk Lắk. (Ảnh: Xuân Triệu/TTXVN)

Cục Dự trữ Nhà nước giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực VIII xuất cấp hơn 1.171 tấn gạo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, trong đó hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ hơn 604 tấn; hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 hơn 243 tấn và hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2026 hơn 323 tấn.

Việc giao, nhận gạo hỗ trợ Tết và khắc phục thiên tai hoàn thành trước ngày 13/2/2026 (tức 26 tháng Chạp), hỗ trợ giáp hạt hoàn thành trước ngày 15/3/2026.

Đối với tỉnh Vĩnh Long, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIV được giao xuất cấp hơn 199 tấn gạo nhập kho (đợt 1) để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026. Việc giao nhận gạo tại trung tâm các đơn vị hành chính cấp xã hoàn thành trước ngày 13/2/2026 theo kế hoạch phân bổ của Ủy ban Nhân dân tỉnh.

Cục Dự trữ Nhà nước cũng giao Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XI xuất cấp hơn 1.477 tấn gạo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai, gồm hơn 719 tấn hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 và hơn 758 tấn hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2026.

Thời hạn hoàn thành giao nhận gạo hỗ trợ Tết là trước ngày 13/2/2026, hỗ trợ giáp hạt trước ngày 15/3/2026.

Đối với tỉnh Lâm Đồng, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực XIII thực hiện xuất cấp hơn 1.117 tấn gạo, trong đó hỗ trợ dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 hơn 701 tấn, hỗ trợ giáp hạt đầu năm 2026 hơn 416 tấn. Thời gian giao nhận gạo thực hiện theo các mốc tương tự.

Ngoài ra, Chi cục Dự trữ Nhà nước khu vực X được giao xuất cấp hơn 791 tấn gạo cho Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ nhân dân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ và giáp hạt đầu năm 2026, hoàn thành trước ngày 13/2/2026./.

Theo TTXVN