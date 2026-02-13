Xuân ấm làng chài

Trong sắc cờ Tổ quốc rực rỡ, khu tái định cư của đồng bào sinh sống trên sông tại thôn Lam Đạt, xã Thiệu Tiến những ngày cận Tết Nguyên đán trở nên đông vui, nhộn nhịp hơn. Người dân tất bật mua sắm cành đào, cây quất, mua hoa tươi, có gia đình lại chuẩn bị lá dong, gạo nếp, đỗ xanh để quây quần bên nhau gói bánh chưng. Không khí tết nơi đây tuy giản dị, mộc mạc nhưng rộn ràng, ấm áp.

Người dân làng chài thôn Lam Đạt, xã Thiệu Tiến treo cờ Tổ quốc mừng Đảng, mừng xuân. Ảnh: Trung Hiếu

Vui tươi, phấn khởi, đó là cảm nhận đầu tiên của chúng tôi khi có dịp được trò chuyện cùng với người dân nơi đây vào những ngày cuối năm. Trong ngôi nhà khang trang, ông Nguyễn Văn Thạch (65 tuổi) vừa tranh thủ tỉa những cành đào, trang trí thêm dàn bóng nháy để đón tết, ông Thạch phấn khởi chia sẻ: “Người dân nơi đây suốt đời ơn Đảng, Nhà nước, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh và các cấp, các ngành, nhà hảo tâm đã quan tâm giúp đỡ cấp đất, hỗ trợ tiền làm nhà, để bà con không còn cảnh lênh đênh nơi sông nước. Từ khi có nhà mới để ở, xóm chài nơi đây thực sự đón những cái tết đủ đầy, sum vầy và đầm ấm hơn”.

Trầm ngâm nhớ lại quãng thời gian khi còn sống trên sông, ông Thạch kể rằng, trước kia cuộc sống còn nhiều khó khăn nên khi đến ngày tết đối với nhiều gia đình cũng rất đơn giản. Thậm chí có những năm, tết đến cũng không khác gì so với ngày thường. Những bữa cơm đoàn viên hiếm hoi mà chỉ đến các ngày đầu xuân, các gia đình làng chài thường di chuyển đến các thuyền để chúc tết nhau một năm thuận buồm xuôi gió và cũng chưa bao giờ có ý nghĩ chúc nhau có nơi an cư lập nghiệp. Tết đến để mọi người cảm nhận rõ hơn tình làng, nghĩa xóm, nhắc nhở con cháu không quên phong tục, nét đẹp tết cổ truyền của dân tộc.

Cách nhà ông Thạch không xa, gia đình anh Nguyễn Văn Nho cũng đang tất bật quét dọn, lau chùi nhà cửa để chuẩn bị đón tết. Ông Thạch chia sẻ, năm 2023 là năm đầu tiên gia đình ông được đón tết trong ngôi nhà mới, vợ chồng phấn khởi vô cùng. Cũng có cành đào, bánh chưng, mua sắm đầy đủ hơn và là kỷ niệm mà vợ chồng ông cũng như những người dân làng chài nơi ông sinh sống không bao giờ quên. Cũng từ khi “an cư lập nghiệp”, cuộc sống của gia đình ông đã có nhiều thay đổi, vợ chồng yên tâm, động viên nhau làm việc, con cái được đến trường học hành đầy đủ.

“Vui xuân, đón tết, cũng như nhiều người dân làng chài nơi đây, gia đình tôi tất bật đi chợ mua sắm, trang hoàng nhà cửa cho sạch đẹp và tổ chức bữa cơm tất niên sum họp gia đình. Đặc biệt trong dịp tết, chúng tôi còn được giao lưu, tham gia các hoạt động của địa phương, từ đó tạo sự đoàn kết, thắt chặt tình đoàn kết trong dân cư, phấn khởi vô cùng” - anh Nho cho biết.

Dẫn chúng tôi đi tham quan đường làng, ngõ xóm rực rỡ cờ hoa, phong quang sạch sẽ, ông Lê Tiến Thọ, bí thư chi bộ, trưởng thôn Lam Đạt kể cho chúng tôi nghe về mốc thời gian đáng nhớ của người dân ở khu tái định cư này là vào năm 2023. Thực hiện chủ trương cấp đất, hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở để đưa đồng bào sinh sống trên sông lên bờ ổn định cuộc sống của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, huyện Thiệu Hóa (cũ) đã ban hành nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Khu tái định cư cho đồng bào sinh sống trên sông tại thôn Lam Đạt với quy mô hơn 1ha, tổng mức đầu tư trên 6,3 tỷ đồng từ nguồn ngân sách của huyện Thiệu Hóa (cũ). Theo đó, mỗi hộ được giao diện tích 100,8m2 đến 153,2m2, tùy theo số khẩu của từng hộ. Cùng với việc cấp đất, Ủy ban MTTQ tỉnh, Caritas Giáo phận Thanh Hóa và huyện Thiệu Hóa (cũ) đã hỗ trợ mỗi hộ 150 triệu đồng, với sự chung tay của cả hệ thống chính trị, chỉ sau 4 tháng khởi công xây dựng, 28 ngôi nhà đã được hoàn thành khang trang trong niềm vui, phấn khởi của bà con làng chài nơi đây.

Sau 3 năm lên bờ an cư, đời sống vật chất và tinh thần của người dân nơi đây ngày càng đổi thay. Không còn cảnh nghèo đói hay lênh đênh nơi sông nước mà người dân luôn tích cực để tìm kiếm việc làm, ổn định sinh kế; các cháu được cắp sách đến trường học, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe ngày càng được chú trọng. “Để chung tay xây dựng quê hương ngày càng đổi mới, 100% người dân đều tích cực tham gia các hoạt động của địa phương, mọi người luôn động viên nhau đoàn kết “sống tốt đời, đẹp đạo” cùng nhau nỗ lực vươn lên, phát triển kinh tế cũng như có nhiều đóng góp cho địa phương. Tết năm nay, người dân nơi đây có cái tết đầm ấm, đủ đầy và sum vầy”, ông Lê Tiến Thọ phấn khởi nói.

Mùa xuân mới đang về trên từng ngôi nhà, con đường của khu tái định cư làng chài Lam Đạt, mang theo niềm vui an cư về những đổi thay của cuộc sống nơi đây. Trong không khí Tết Nguyên đán ấm áp, bà con không chỉ đón một mùa xuân đủ đầy, sum vầy mà luôn phấn khởi, vững niềm tin vào tương lai phía trước, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc cũng như luôn có ý thức, tinh thần trách nhiệm cùng chung sức, đồng lòng góp phần vào sự phát triển của địa phương.

Trung Hiếu