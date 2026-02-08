“Xuân ấm áp - Tết sum vầy” trao quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn

Ngày 8/2, Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa phối hợp với Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa tổ chức chương trình “Xuân ấm áp - Tết sum vầy”, tặng quà dành cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã: Minh Sơn, Ngọc Liên, Xuân Bình, Thanh Quân nhân dịp Tết Bính Ngọ 2026.

Các đại biểu dự chương trình tại xã Ngọc Liên.

Tại chương trình, Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa đã trao 100 suất quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại các xã Minh Sơn, Ngọc Liên; 100 suất quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Bình; 50 suất quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Thanh Quân, mỗi suất quà trị giá 500 nghìn đồng.

Đại diện Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại chương trình.

Thông qua chương trình, góp phần lan tỏa thông điệp sẻ chia, kêu gọi sự đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm đối với người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn.

Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ngọc Liên.

Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa trao quà cho người khuyết tật, trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại xã Xuân Bình.

Đây là hoạt động thường niên được Hội bảo trợ người khuyết tật, trẻ mồ côi và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Thanh Hóa và Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Thanh Hoá tổ chức, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của cộng đồng; góp phần động viên các đối tượng yếu thế vươn lên trong cuộc sống, đón Tết cổ truyền trong không khí ấm áp, nghĩa tình.

Nguyễn Đạt