Xử lý vi phạm nam thanh niên “lạng lách, đánh võng” trên đường từ video người dân cung cấp

Từ hình ảnh, video do người dân cung cấp qua đường dây nóng, lực lượng chức năng Công an tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng xác minh, làm rõ danh tính nam thanh niên có hành vi điều khiển xe mô tô chạy tốc độ cao, lạng lách, “đánh võng” nguy hiểm trên đường bộ, gây bức xúc dư luận và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Đ.M.K làm việc với cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Thanh Hóa.

Theo đó, sáng 19/1/2026, đường dây nóng của Công an tỉnh Thanh Hóa (02373.725.725) tiếp nhận phản ánh của người dân kèm hình ảnh, video ghi lại cảnh một nam thanh niên điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B8 -932.62 di chuyển với tốc độ cao, lạng lách, “đánh võng” trên tuyến đường mới đi Sân bay Sao Vàng, đoạn giao với đường Vạn Lại - Yên Trường, thuộc phường Đông Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã khẩn trương triển khai các biện pháp xác minh, làm rõ đối tượng và hành vi vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định. Thông qua việc khai thác dữ liệu từ hệ thống camera AI trên các tuyến giao thông, kết hợp các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng Công an xác định người điều khiển phương tiện là Đ.M.K (sinh năm 2009), trú tại phường Quảng Phú, tỉnh Thanh Hóa.

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 21h20 ngày 18/1/2026, Đ.M.K đã điều khiển xe mô tô biển kiểm soát 36B8 - 932.62 với tốc độ cao, lạng lách, đánh võng trên đường. Đáng chú ý, K chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô có dung tích xi lanh từ 50cm3 trở lên, vi phạm nghiêm trọng các quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ.

Căn cứ hành vi vi phạm, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, đồng thời tạm giữ phương tiện để xử lý theo quy định (Nghị định 168/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 quy định người điều khiển xe mô tô có hành vi lạng lách, đánh võng trên đường bộ bị xử phạt từ 8 đến 10 triệu đồng; trường hợp gây tai nạn giao thông, mức xử phạt tăng lên từ 10 đến 14 triệu đồng).

Quốc Hương và CTV