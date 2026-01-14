Hotline: 0822.173.636   |

Xử lý nhóm thanh thiếu niên lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường

Quốc Hương
(Baothanhhoa.vn) - Thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Xương cho biết, tối 10/1, qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Thông tin từ Trạm Cảnh sát giao thông (CSGT) Quảng Xương cho biết, tối 10/1, qua công tác nắm tình hình, đơn vị đã phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển xe mô tô có biểu hiện vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), gây mất an ninh, trật tự và tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Lực lượng Công an đưa người điều khiển và phương tiện vi phạm về làm việc tại cơ quan Công an.

Sau khi nắm bắt được thông tin, Trạm CSGT Quảng Xương đã triển khai các biện pháp tuần tra, kiểm soát và xử lý. Qua theo dõi, phát hiện nhóm thanh thiếu niên trên điều khiển 4 xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, không gắn biển kiểm soát, lạng lách, đánh võng trên nhiều tuyến đường thuộc phường Hạc Thành.

Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, lực lượng CSGT đã dừng và kiểm tra 2 phương tiện, lập biên bản đối với người điều khiển, người ngồi trên xe và chủ phương tiện về nhiều hành vi vi phạm, như: điều khiển xe mô tô khi chưa đủ tuổi theo quy định; không đội mũ bảo hiểm; chở người ngồi trên xe không đội mũ bảo hiểm; lạng lách, đánh võng; phương tiện không có đăng ký xe, không gắn biển kiểm soát; giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển.

Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm tra, rà soát, sáng 11/1, Trạm CSGT Quảng Xương phối hợp với Công an phường Hạc Thành mời các thanh thiếu niên còn lại và đưa thêm 2 phương tiện liên quan đến trụ sở để làm việc. Lực lượng Công an đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với 11 trường hợp vi phạm, với tổng số tiền phạt 101,5 triệu đồng, tạm giữ 4 xe mô tô.

