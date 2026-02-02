Xử lý nghiêm, phạt cao nhất hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả

“Kiên quyết xử lý nghiêm với mức xử phạt cao nhất đối với tất cả các trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Đây là chỉ đạo của đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh tại hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Mai Xuân Liêm chủ trì hội nghị.

Chiều 2/2, đồng chí Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh (Ban chỉ đạo 389) chủ trì Hội nghị triển khai công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2026. Tham dự có đại diện lãnh đạo các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh và một số xã, phường trong tỉnh.

Các ngành thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh tham dự hội nghị.

Năm 2025, công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh được chỉ đạo sát sao từ Trung ương đến tỉnh. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ động nắm tình hình thị trường, xây dựng kế hoạch đấu tranh phù hợp; các lực lượng chức năng tăng cường phối hợp, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở, gắn trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, địa phương.

Nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và Nhân dân, nhiều hành vi vi phạm được phát hiện, xử lý kịp thời; nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của tổ chức, cá nhân được nâng lên, góp phần lập lại trật tự thương mại, tạo môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh, đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và ổn định xã hội của tỉnh.

Đại diện Chi cục Quản lý thị trường tỉnh báo cáo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, trong năm 2025, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã kiểm tra, phát hiện và xử lý 2.606 vụ vi phạm liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 254,5 tỷ đồng. Trong đó, khởi tố hình sự 451 vụ, xử lý vi phạm hành chính 2.155 vụ. Đáng chú ý, các lực lượng đã xử lý 417 vụ liên quan đến hàng cấm, hàng lậu; 178 vụ về hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; 1.560 vụ gian lận thương mại và các hành vi vi phạm khác.

Những con số này cho thấy sự nỗ lực rất lớn của các ngành, địa phương trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, đồng thời phản ánh thực tế tình hình vi phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, tinh vi, đòi hỏi phải tiếp tục có các giải pháp mạnh mẽ, đồng bộ hơn trong thời gian tới.

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Mai Việt Hà phát biểu tại hội nghị.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Thảo luận tại hội nghị, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh đã nêu lên khó khăn, vướng mắc trong phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động trên và đề xuất giải pháp phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém lượng, hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh Mai Xuân Liêm phát biểu kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Mai Xuân Liêm ghi nhận, đánh giá cao kết quả hoạt động của các lực lượng chức năng năm 2025. Đồng chí yêu cầu các ngành thành viên tiếp tục bám sát quy chế, thực hiện nghiêm nhiệm vụ được giao; tăng cường kiểm tra, giám sát địa bàn, triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giao Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị vận tải kiểm tra chặt chẽ nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa khi ký hợp đồng vận chuyển, không tiếp tay cho vi phạm. Giao Sở Công Thương – cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo rà soát, đề xuất tăng cường trang thiết bị, nhân lực phục vụ công tác kiểm soát thị trường; trước ngày 1/6/2026 báo cáo việc triển khai Luật Thương mại điện tử, bảo đảm quản lý chặt hoạt động kinh doanh trên môi trường số.

Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cũng yêu cầu các ngành, địa phương, đơn vị tiếp tục kiên quyết xử lý nghiêm, áp dụng mức xử phạt cao nhất đối với tất cả các trường hợp vi phạm liên quan đến hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, với phương châm xuyên suốt “Không có vùng cấm, không có ngoại lệ”. Công tác phối hợp tuyên truyền cần được đẩy mạnh, các vụ việc xử lý phải được cung cấp thông tin kịp thời cho Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, răn đe, phòng ngừa chung.

Trước mắt, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tập trung thực hiện hiệu quả kế hoạch cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, không để xảy ra khan hiếm hàng hóa, tăng giá bất hợp lý, gây ảnh hưởng đến đời sống Nhân dân.

Năm 2026, trọng tâm là kiểm tra hoạt động kinh doanh thực phẩm chức năng, quản lý chặt thương mại điện tử, kiểm soát hàng hóa tại biên giới, cửa khẩu và tăng cường chống khai thác hải sản IUU. Đồng thời, nâng cao hiệu quả các đoàn kiểm tra liên ngành, tập trung vào địa bàn, lĩnh vực, mặt hàng trọng điểm, tăng cường trao đổi thông tin, góp phần bảo đảm trật tự thương mại và phát triển kinh tế – xã hội.

Lê Hợi