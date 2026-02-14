Xử lý nghiêm 3 đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông

Thông tin từ Phòng Cảnh sát cơ động, Công an tỉnh cho biết, đơn vị vừa khẩn trương xác minh, làm rõ và xử lý 3 đối tượng gồm: Lê Đức H, Đàm Nam H. và Lê Đình T., đều sinh năm 2009 và cùng trú tại xã Hoằng Phú về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông.

3 đối tượng tại cơ quan công an.

Theo đó, vụ việc xảy ra vào trưa ngày 12/2/2026, 3 thanh thiếu niên này đã điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng, chạy xe tốc độ cao, tháo biển số xe, không đội mũ bảo hiểm... trên tuyến đường từ Cầu Hàm Rồng đến trung tâm phường Hạc Thành. Hành vi này không chỉ gây nguy hiểm trực tiếp cho người đi đường mà còn cho thấy sự liều lĩnh, manh động, coi thường pháp luật của nhóm thanh thiếu niên này.

Trước tình hình trên, ngay sau khi phát hiện sự việc, Phòng Cảnh sát cơ động khẩn trương phối hợp với các đơn vị chức năng tổ chức xác minh, xử lý nghiêm hành vi vi phạm của các đối tượng để răn đe, phòng ngừa. Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Phó Giám đốc, Phòng Cảnh sát cơ động đã nhanh chóng bố trí 12 cán bộ, chiến sĩ chia làm hai mũi chốt chặn, triển khai phương án vây bắt.

Trong quá trình truy bắt, các đối tượng đều trùm kín mặt, tháo biển số xe nhằm che giấu danh tính, gây khó khăn cho công tác nhận diện. Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ và nguồn tin từ quần chúng nhân dân, đến chiều cùng ngày, lực lượng chức năng đã xác minh rõ danh tính của 3 thanh thiếu niên nói trên.

Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Công an xã Hoằng Phú triệu tập các thanh niên vi phạm nói trên đến trụ sở để làm việc, đồng thời mời phụ huynh đến chứng kiến quá trình xử lý và phối hợp quản lý phòng ngừa tái phạm. Trước những chứng cứ rõ ràng, Lê Đức H., Đàm Nam H. và Lê Đình T., đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình.

Phòng Cảnh sát cơ động đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản, xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật.

Quốc Hương