Tăng cường xử lý shipper vi phạm trật tự an toàn giao thông

Tình trạng những người làm công việc giao hàng (hay còn gọi là shipper) điều khiển mô tô, xe máy phóng nhanh vượt ẩu, vượt đèn đỏ, đi ngược chiều, chở hàng hóa cồng kềnh, sử dụng điện thoại khi đang tham gia giao thông... đang diễn ra khá phổ biến trên địa bàn TP Thanh Hóa. Chấn chỉnh các hành vi trên, Công an TP Thanh Hóa đã chỉ đạo Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT - TT), công an các phường, xã tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm những shipper vi phạm trật tự an toàn giao thông (TTATGT).

Một nhân viên shipper sử dụng điện thoại khi đang điều khiển xe mô tô trên đường Tống Duy Tân, phường Lam Sơn (TP Thanh Hóa).

Hiện nay, do nhu cầu mua hàng online của người dân tăng cao nên nhân viên shipper cũng xuất hiện ngày càng nhiều trên địa bàn thành phố. Áp lực tiến độ giao hàng cộng thêm ý thức tuân thủ pháp luật còn hạn chế, nhiều shipper đã có những hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT, như không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông; sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển mô tô, xe máy; chạy xe với tốc độ cao, tránh, vượt xe không đúng quy định; đi ngược chiều; chở thùng hàng cồng kềnh che khuất biển kiểm soát. Những hành vi trên của các shipper không chỉ gây mất TTATGT, mà còn tạo hình ảnh xấu về giao thông đô thị thành phố. Thậm chí có những shipper phóng nhanh, vượt ẩu gây tai nạn giao thông, ảnh hưởng đến người tham gia giao thông.

Là nạn nhân của một vụ va chạm giao thông với shipper xảy ra trên đường Trần Phú, chị Lê Thị Tâm ở Tổ dân phố Lai Thành, phường Đông Hải, cho biết: “Hôm đó, tôi đón con tan học từ Trường THCS Trần Mai Ninh về, qua nút giao Trần Phú và Lê Quý Đôn thì gặp một shipper đi xe mô tô chở hàng vượt tín hiệu đèn đã va quệt vào xe của tôi. Sau đó, tôi bị ngã xuống đường, chân bị chấn thương phần mềm, xe máy bị hư hỏng”. Sau vụ va quệt, mỗi lần tham gia giao thông mà gặp các shipper chị Tâm luôn có tâm lý lo lắng xen lẫn bức xúc. Bởi vậy, chị mong muốn, lực lượng CSGT - TT của Công an thành phố thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các shipper vi phạm TTATGT, nhất là hành vi vừa đi vừa sử dụng điện thoại di động, phóng nhanh vượt đèn đỏ.

Còn anh Nguyễn Ngọc Quân ở Khu đô thị Đông Bắc Ga, phường Đông Thọ, bức xúc kể lại, trong một lần đi trên đường Hạc Thành, do nhân viên shipper chở thùng hàng cồng kềnh đã va quệt làm gãy gương chiếu hậu bên phụ chiếc xe ô tô 7 chỗ của gia đình anh. Sau khi va quệt, nhân viên shipper điều khiển xe mô tô bỏ chạy, còn anh Quân phải đưa xe vào gara thay gương chiếu hậu, với chi phí hơn 8,5 triệu đồng. Theo đó, anh Quân đề nghị lực lượng CSGT - TT của Công an thành phố cần xử lý mạnh tay hơn nữa để các shipper nâng cao ý thức khi tham gia giao thông.

Trung tá Hoàng Văn Sơn, Đội trưởng Đội CSGT - TT, cho biết: “Để chủ động nắm tình hình, thực hiện các biện pháp làm giảm tình trạng vi phạm TTATGT, phòng ngừa các hoạt động tội phạm có liên quan đến shipper, Trưởng Công an TP Thanh Hóa đã có Công văn số 2407/CATPTH ngày 31/10/2024 về việc kiểm soát, xử lý vi phạm đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, giao hàng nhanh bằng mô tô, xe máy trên địa bàn TP Thanh Hóa. Theo đó, Trưởng Công an thành phố chỉ đạo công an các phường, xã phối hợp với Đội CSGT - TT tiến hành rà soát, lập danh sách các tổ chức, cá nhân và nhân viên hoạt động giao hàng nhanh trên địa bàn để theo dõi và phục vụ công tác nghiệp vụ. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các shipper ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về đảm bảo TTATGT trong quá trình tham gia giao thông. Trưởng Công an thành phố cũng giao Đội CSGT - TT tổ chức, phân công lực lượng tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các shipper vi phạm TTATGT trên địa bàn, bao gồm cả kiểm tra, xử lý trực tiếp và xử phạt nguội qua hệ thống camera giám sát. Trong đó, tập trung vào các hành vi vi phạm tín hiệu đèn, sử dụng điện thoại di động khi điều khiển mô tô, xe máy, chở hàng hóa cồng kềnh, tránh, vượt không đúng quy định...”.

Thùng chở hàng của một shipper che khuất biển kiểm soát phương tiện.

Qua rà soát, thu thập thông tin, trên địa bàn TP Thanh Hóa (cũ) hiện có 66 bưu cục được phân bổ tại các phường, xã khu vực trung tâm; 26 đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát, giao hàng nhanh và 496 shipper. Sau hơn 1 tháng triển khai (từ ngày 31/10/2024 đến hết tháng 11/2024), Đội CSGT - TT đã kiểm tra 85 trường hợp giao hàng bằng mô tô, xe máy trên các tuyến, địa bàn được phân công. Trong đó, phát hiện và xử lý trực tiếp 25 shipper vi phạm các lỗi không đội mũ bảo hiểm, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông, sử dụng điện thoại di động khi đang điều khiển phương tiện, đi ngược chiều. Ngoài ra, qua hệ thống camera giám sát, Đội CSGT - TT còn phát hiện, gửi thông báo xử phạt nguội 20 trường hợp vi phạm TTATGT. Cùng với việc xử lý nghiêm các shipper vi phạm TTATGT, công an các phường, xã đã triển khai cho đơn vị kinh doanh dịch vụ chuyển phát, giao hàng nhanh và nhân viên shipper ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm TTATGT.

Nhằm tạo sức răn đe, hạn chế các vụ tai nạn giao thông do shipper, thời gian tới, Công an TP Thanh Hóa đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng hóa tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn, nhắc nhở nhân viên shipper tuân thủ mọi quy định của pháp luật về TTATGT. Đồng thời, trang bị thùng đựng hàng đúng kích thước theo quy định; có quy chế biện pháp xử lý kỷ luật nghiêm các trường hợp vi phạm TTATGT, thậm chí sa thải nếu vi phạm nhiều lần. Đối với các đơn vị kinh doanh dịch vụ vận chuyển có nhiều nhân viên vi phạm và vi phạm nhiều lần, Công an thành phố sẽ phối hợp cùng các cơ quan chức năng liên quan đề xuất kiểm tra, chấn chỉnh toàn diện hoạt động kinh doanh dịch vụ giao nhận hàng theo quy định của pháp luật. Đi liền với đó, Công an thành phố tiếp tục chỉ đạo Đội CSGT - TT tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các shipper điều khiển phương tiện vi phạm TTATGT trên địa bàn.

Bài và ảnh: Trần Thanh