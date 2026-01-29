Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 15T: Khi bản tiêu chuẩn không còn là "kẻ làm nền"

Xiaomi vừa chính thức ra mắt bộ đôi smartphone cận cao cấp Xiaomi 15T và Xiaomi 15T Pro với nhiều ưu điểm về công nghệ cũng như hệ điều hành HyperOS 2. Hai thiết bị này mang đến những nâng cấp từ hiệu năng mạnh mẽ đến camera. Hãy cùng so sánh chi tiết để tìm ra phiên bản phù hợp với nhu cầu và ngân sách.

Xiaomi 15T Pro vs Xiaomi 15T: So sánh chi tiết để lựa chọn đúng

Xiaomi 15T Pro chiếm ưu thế về hiệu năng và tốc độ sạc, trong khi Xiaomi 15T lại là lựa chọn cân bằng giữa công nghệ và giá thành. Việc so sánh chi tiết dưới đây sẽ giúp người dùng nhận diện đâu là chiếc smartphone thực sự phù hợp với mình.

Chip Dimensity 9400+ đối đầu Dimensity 8400 Ultra về hiệu năng

Xiaomi 15T Pro thể hiện sự vượt trội khi trang bị vi xử lý Dimensity 9400+ giúp xử lý mượt mà mọi tác vụ đồ họa nặng hiện nay. Ngược lại, Xiaomi 15T sở hữu chip Dimensity 8400 Ultra với sức mạnh khiêm tốn hơn nhưng vẫn đủ sức đáp ứng tốt các nhu cầu giải trí và làm việc cơ bản.

Hiệu năng mạnh mẽ với chip Dimensity đời mới

Thực tế cho thấy Xiaomi 15T Pro đạt điểm AnTuTu lên tới 2.69 triệu, bỏ xa con số 1.95 triệu của bản tiêu chuẩn khi chạy các ứng dụng đòi hỏi tài nguyên lớn. Cả hai máy đều chạy HyperOS 2 trên nền tảng RAM 12GB nên tốc độ phản hồi các tính năng AI diễn ra vô cùng ổn định.

Tần số quét 144Hz so cùng 120Hz về trải nghiệm màn hình

Không gian hiển thị trên Xiaomi 15T Pro cho cảm giác cao cấp hơn nhờ tần số quét 144Hz và phần viền màn hình được tinh chỉnh siêu mỏng chỉ 1.5mm. Trong khi đó, Xiaomi 15T vẫn sử dụng tấm nền AMOLED 1.5K sắc nét nhưng giới hạn tần số quét ở mức 120Hz.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ độ sáng tối đa 3,200 nit giúp việc quan sát nội dung ngoài trời nắng gắt trở nên dễ dàng và rõ ràng. Dù có sự chênh lệch về tốc độ làm tươi, nhưng cả hai đều mang lại màu sắc rực rỡ và độ chi tiết cao khi xem phim hay lướt web.

So sánh ống kính tiềm vọng 5x và camera tele 2x

Hệ thống nhiếp ảnh trên Xiaomi 15T Pro chiếm ưu thế với ống kính tiềm vọng Leica hỗ trợ zoom quang 5x và Ultra Zoom lên đến 20x. Với Xiaomi 15T, người dùng vẫn có cụm 3 camera chất lượng nhưng chỉ dừng lại ở khả năng zoom quang 2x trên ống kính tele thông thường.

Cụm camera Leica 50MP thu trọn chi tiết chân thực

Cảm biến chính Light Fusion 900 trên bản Pro cũng cho khả năng thu sáng tốt hơn hẳn so với cảm biến trên bản tiêu chuẩn khi chụp ảnh trong môi trường tối. Khả năng quay phim cũng có sự phân cấp rõ rệt khi model Pro hỗ trợ chuẩn 4K@120fps chuyên nghiệp dành cho những ai thích sáng tạo nội dung video.

Ngoại hình khác biệt giữa hai phiên bản

Về ngoại hình, Xiaomi 15T Pro mang lại cảm giác cầm nắm đầm chắc nhờ khung viền làm từ hợp kim nhôm 6M13 siêu bền bỉ. Trái lại, Xiaomi 15T sử dụng khung nhựa giúp máy có trọng lượng chỉ 194g, nhẹ hơn bản Pro 16g, tạo sự thoải mái cho người dùng khi cầm điện thoại liên tục trong thời gian dài.

Thiết kế khung nhựa mỏng nhẹ, cầm nắm thoải mái

Cả hai model đều sở hữu mặt lưng sợi thủy tinh bóng bẩy cùng tiêu chuẩn kháng nước IP68 giúp bảo vệ máy an toàn trong nhiều điều kiện môi trường. Tuy nhiên, sự kết hợp giữa kim loại và kính trên bản Pro vẫn tạo nên diện mạo sang trọng và đẳng cấp hơn hẳn so với người anh em của mình.

Nên mua Xiaomi 15T Pro hay Xiaomi 15T?

Xiaomi 15T Pro chiếm trọn lòng tin của người dùng chuyên nghiệp nhờ sự kết hợp giữa chip xử lý hàng đầu và hệ thống camera zoom xa sắc nét. Tuy nhiên, phiên bản Xiaomi 15T tiêu chuẩn vẫn là một đối thủ đáng gờm khi cung cấp hiệu năng ổn định với mức giá phải chăng.

Nếu nhu cầu sử dụng ưu tiên về ngoại hình và tốc độ sạc, model Pro chắc chắn sẽ không gây thất vọng. Ngược lại, những ai ưu tiên sự nhẹ nhàng khi cầm nắm và mức chi phí hợp lý thì bản 15T thường đã quá đủ để đáp ứng mọi tác vụ.

Dù lựa chọn phiên bản nào, người dùng vẫn sở hữu những công nghệ như màn hình AMOLED và camera Leica. Việc cân nhắc giữa Xiaomi 15T Pro và Xiaomi 15T sẽ phụ thuộc vào nhu cầu cùng ngân sách. Hy vọng những chia sẻ trên giúp quá trình chọn smartphone trở nên dễ dàng hơn.