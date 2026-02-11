Xét xử sơ thẩm vụ án Bùi Quốc Ý (tức Ý “Ẻng”) và đồng phạm về nhiều tội danh nghiêm trọng

VKSND tỉnh Thanh Hóa vừa phối hợp với TAND tỉnh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Bùi Quốc Ý (tức Ý “Ẻng”) cùng các đồng phạm về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Đánh bạc” và “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng tại phiên tòa.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 15/8/2024, bị cáo Bùi Quốc Ý cùng một số đối tượng đã có hành vi bắt giữ, hành hung trái pháp luật anh K.D.T (cộng tác viên chuyên trang Pháp luật Plus - Báo Pháp luật Việt Nam) khi anh Tuyến đến Công ty Bất động sản Đạt - Ý để liên hệ làm việc theo giấy giới thiệu của tòa soạn. Các bị cáo đã đóng cửa khống chế, dùng tay chân đánh nạn nhân, sau đó ép đưa đi nhiều địa điểm khác nhau nhằm đe dọa, dằn mặt, xâm phạm nghiêm trọng quyền tự do thân thể của công dân, gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Quá trình điều tra còn làm rõ hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá của một số bị cáo, với tổng số tiền dùng để đánh bạc hơn 26 triệu đồng. Ngoài ra, bị cáo Bùi Quốc Ý cùng một số bị cáo khác còn bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên” do tổ chức khai thác đất vượt ranh giới, vượt công suất cho phép tại dự án Trại gà giống Xuân Phú, thu lợi bất chính hơn 5,6 tỷ đồng, gây thiệt hại nghiêm trọng cho tài nguyên, môi trường và ảnh hưởng xấu đến công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài nguyên khoáng sản.

Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Bùi Quốc Ý - đối tượng cầm đầu vụ án 15 tháng tù về tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và 30 tháng tù về tội “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”, tổng hợp hình phạt 45 tháng tù, đồng thời phạt tiền 200 triệu đồng.

Đối với các bị cáo khác, Hội đồng xét xử tuyên phạt mức án từ 6 tháng tù đến 24 tháng tù về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Đánh bạc”, tùy theo tính chất, mức độ và vai trò của từng bị cáo trong vụ án.

Quốc Hương