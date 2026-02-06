Xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản mỏ cát xã Thiệu Quang cho Công ty cổ phần Vĩnh An

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ban hành Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức, cá nhân để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại mỏ cát làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa.

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo thông báo, căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật Địa chất và khoáng sản; các nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Địa chất và khoáng sản, cùng Quyết định số 146/QĐ-UBND ngày 12/01/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã xem xét, lựa chọn tổ chức đủ điều kiện để thăm dò khoáng sản tại khu vực mỏ cát nêu trên.

Cụ thể, Công ty cổ phần Vĩnh An là tổ chức được lựa chọn để xem xét cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Loại khoáng sản thực hiện thăm dò là cát làm vật liệu xây dựng thông thường. Khu vực được phép thăm dò nằm tại xã Thiệu Quang, tỉnh Thanh Hóa, với diện tích 13,5 ha (có bản đồ và tọa độ khu vực mỏ kèm theo theo quy định).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa giao Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện việc công khai thông tin tổ chức được lựa chọn cấp giấy phép thăm dò khoáng sản trên Cổng Thông tin điện tử của tỉnh và trang thông tin điện tử của các cơ quan liên quan theo quy định.

Đồng thời, Công ty cổ phần Vĩnh An có trách nhiệm nộp bổ sung đầy đủ các hồ sơ, tài liệu theo quy định tại Nghị định số 193/2025/NĐ-CP và Nghị định số 21/2026/NĐ-CP của Chính phủ để Sở Nông nghiệp và Môi trường thực hiện các thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản theo đúng trình tự, quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa yêu cầu các đơn vị liên quan và Công ty cổ phần Vĩnh An nghiêm túc triển khai thực hiện nội dung thông báo.

LP (Nguồn UBND tỉnh)